Пожежа у Кіровоградській області: загинуло 5 людей, троє з них — діти

У п'ятницю, 17 березня, у Кіровоградській області в результаті пожежі загинуло п'ятеро людей, у тому числі троє дітей. По це повідомили в обласному главку ДСНС.

Пожежа сталася у селі Капітанівка Новомиргородської громади Новоукраїнського району.

На місце події негайно було направлено пожежно-рятувальний підрозділ.

«Після прибуття на місце виклику встановлено, що горить 16 м² речей домашнього вжитку. На місці пожежі виявлено 5 загиблих, а саме жінка 1980 р.н., чоловік 1993 р.н. та діти 2006, 2009 та 2015 р.н. О 01:52 пожежу було локалізовано та о 01:59 — ліквідовано», — йдеться у повідомленні.

Рятувальники додали, що до гасіння залучалось 5 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки.

Причина пожежі встановлюється.

Раніше повідомлялось про пожежу у Дніпрі. Там у приватному будинку загинув чоловік та постраждала жінка.

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