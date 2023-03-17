Середній розмір пенсії — понад 15 тисяч: стало відомо, хто отримує «фантастичні» виплати в Україні

Попри те, що в Україні у березневу індексацію збільшили навіть найнижчі пенсії, у багатьох пенсіонерів сума вийшла зовсім незначною.

Але в Україні є групи людей, чиї пенсії значно вищі. Так, середній розмір пенсії народного депутата Верховної Ради за 2022 рік становив майже 15 500 гривень без урахування доплат, підвищень, надбавок та компенсаційних виплат. Водночас річна сума видатків була понад 136 тисяч гривень. Про це «Апострофу» повідомили у Пенсійному фонді.

Таке саме й з пенсіями прокурорів.

Видання пише, що пенсії прокурорів у странах Європи значно скромніші. Наприклад, у Польщі — 450 євро, Латвії — 300 євро, Литві — 220 євро, Болгарії — 130 євро, Естонії — 230 євро, Румунії — 175 євро.

У Великобританії пенсіонери -прокурори отримують 900 євро, але з цих коштів 20% йде на податки.

Раніше ми писали про банк, в якому обслуговується багато українських пенсіонерів, що не дуже дбає про своїх клієнтів. Про один такий випадок в матеріалі «ФАКТІВ».

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