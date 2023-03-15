Пенсіонерку залишили без грошей: названо банк, де клієнти не можуть отримати виплати через банкомат

Під час повномасштабної війни в Україні платіжне шахрайство не зникло. Але не тільки аферисти можуть позбавити людину коштів. Як виявилось, банкомати «Ощадбанку» можуть списати гроші й не видати їх.

Про це розповіла одна з клієнток, яка у суботу хотіла зняти гроші своєї бабусі.

Свою розповідь жінка розмістила на порталі Мінфіну.



«10.03.2023 р. близько 18:00 вечора я прийшла до банкомата зняти пенсію своєї бабусі, оскільки вона самостійно цього зробити не може. Після виконання операції банкоматом мені видало квитанцію, кошти зняло з рахунку, але готівки я так і не отримала. Під час звернення до працівників банку мені пояснили, що в суботу немає сенсу писати заяву на повернення коштів, тому що працюють лише чергові працівники», — поділилась жінка.

Онуку пенсіонерки сильно обурив цей інцидент, адже після написання заяви на повернення коштів у банку заявили, що доведеться чекати до двох тижнів. При цьому не пояснили, як літній жінці виживати у цей період.

«На моє запитання, а що робити бабусі без її пенсії мені відповіли, що нічим допомогти не можуть, у них така процедура! У мене питання, а як жити людині пенсіонеру під час війни, у якої всі кошти підвисли в повітрі! Моєму обуренню немає меж!» — обурилася жінка.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про аферистів, які називались «службою підтримки «Київстар», пропонували українцям «вирішити проблеми з мобільним зв'язком» й одночасно крали мобільні номери.

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