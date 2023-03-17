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Блінкен заявив, що Польща прийняла суверенне рішення відправити винищувачі в Україну, — CNN

16:30 17 березня 2023
Ентоні Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що рішення країн про надання Україні військової допомоги є «суверенним рішенням», повідомляє CNN. Його коментарі з'явилися після того, як 16 березня Польща оголосила, що найближчими днями відправить чотири винищувачі МіГ-29 в Україну.

«Що стосується рішення Польщі надати Україні винищувачі, то це суверенні рішення країн, які самі вирішують, що вони нададуть Україні, щоб допомогти їй захиститися від російської агресії, — сказав Блінкен. — Ми, звичайно, тісно співпрацюємо з десятками країн над цими питаннями, але різні країни роблять різні речі виходячи з того, що вони мають, і того, які потреби вони відчувають».

Блінкен дав зрозуміти, що рішення Польщі не змінить позицію адміністрації Байдена проти відправки винищувачів в Україну просто зараз.

«Ми зосередилися на тому, щоб зробити все можливе, щоб переконатися, що Україна має те, що їй потрібно, що вона може використовувати, і що їй особливо потрібно в цей момент, маючи справу як з наступом, який ми спостерігаємо з боку росії по всьому східному фронту, так і з підготовкою до її власних дій в найближчі тижні і місяці, коли вона намагатиметься повернути більшу частину території, яку росія захопила у неї», — сказав Етоні Блінкен.

Він додав, що було б помилкою зосереджуватись на якійсь одній системі озброєнь. Він звернув увагу на широкий спектр військових ресурсів, які потрібні Україні, включаючи засоби протиповітряної оборони, артилерію, боєприпаси та бронетехніку.

«Міністр оборони Остін, як ви знаєте, очолив дуже, дуже успішний процес об'єднання десятків країн, щоб допомогти знайти і скоординувати цю допомогу», — зазначив він.

Нагадаємо, що в США перевіряють навички українських пілотів на F-16.

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