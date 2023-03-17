Польща та Словаччина передають Україні винищувачі: стала відома кількість

Польща оголосила про передачу Україні винищувачів. Про це повідомив президент Анджей Дуда під час прес-конференції зі своїм чеським колегою Петром Павелом. Відповідно, чотири винищувачі МіГ-29 будуть передані Україні найближчими днями. Існують також плани щодо передачі наступних літаків, які, однак, ще потребують технічного обслуговування. Рішення було прийнято керівництвом країни, а уряд ухвалив відповідну постанову.

Дуда також повідомив, що на озброєнні польських ВПС наразі перебуває близько десятка МіГ-29, які були отримані від колишньої НДР на початку 1990-х років.

«Вони продовжують постійно перебувати на озброєнні як справні МіГи для нашої протиповітряної оборони», — сказав він.

Передані Україні літаки мають бути замінені сучасними винищувачами, які Польща замовила у Південній Кореї та США. Про постачання винищувачів вже натякали протягом останніх тижнів — хоча ніхто не очікував такої швидкості. 14 березня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що винищувачі можуть бути доставлені в Україну протягом наступних чотирьох-шести тижнів. Польща також раніше давала зрозуміти, що не хоче поставляти винищувачі самостійно. Спочатку залишалося незрозумілим, чи долучиться до постачання ще якась країна. Раніше йшлося про постачання винищувачів Словаччиною.

Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн, голова комітету Бундестагу з питань оборони прокоментувала польську допомогу. «Зрештою, кожна країна надає те, що вона може зробити для підтримки України, — сказала політик в інтерв'ю t-online. — Допомога країні, яка зазнала нападу, в принципі, вітається».

Також про рішення передати Україні літаки заявили у Словаччині.



Про нього повідомив у Twitter виконувач обов'язків прем'єр-міністра країни Едуард Гегер.



«Уряд Словаччини щойно схвалив відправку 13 літаків МіГ29 в Україну! Обіцянки повинні виконуватися, і коли Володимир Зеленський попросив більше зброї, в тому числі винищувачі, я сказав, що ми зробимо все можливе. Радий, що інші роблять те саме. Військова допомога потрібна. для того, щоб Україна могла гарантовано захистити себе та всю Європу від росії», — написав він.

Нагадаємо, раніше президент Польщі визнав важливість постачання Україні літаків: «Спочатку МіГ-29, а сучасні винищувачі згодом».

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