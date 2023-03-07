Війна в Україні: США перевіряють навички українських пілотів на F-16

Два українські військові пілоти перебувають у США для оцінки, щоб визначити, скільки часу знадобиться для підготовки їх до керування винищувачами, включаючи F-16, повідомив 4 березня телеканал NBC з посиланням на представників Конгресу та адміністрації. За словами чиновників, навички українських пілотів перевіряються на авіаційних тренажерах на військовій базі в Тусоні, штат Арізона (південний захід США).

Адміністрація США вже погодилася на те, щоб ще 10 українських пілотів пройшли таку ж оцінку протягом березня, повідомили офіційні особи. Телеканал NBC повідомив, що це перший випадок, коли українські пілоти приїжджають до Сполучених Штатів для такої оцінки їхніх навичок американськими військовими інструкторами. За словами посадовців, яких цитує телеканал, мета подвійна: покращити навички пілотів та оцінити тривалість відповідної програми підготовки.

«Програма полягає в тому, щоб оцінити їхні можливості як пілотів, щоб ми могли краще порадити їм, як використовувати ті можливості, які вони мають і які ми їм надали», — сказав один з представників адміністрації.

Два представники адміністрації підкреслили, що це не навчальна програма, і заявили, що українці не будуть керувати жодним літаком під час перебування у США. Президент України Володимир Зеленський вже кілька місяців просить від своїх західних союзників надати йому винищувачі, такі як F-16, але поки його американський колега Джо Байден відмовляє.

Лише Нідерланди, які перебувають у процесі заміни своїх застарілих F-16 на винищувачі п'ятого покоління F-35, зазначили, що розглянуть можливий український запит на F-16 з «відкритим розумом». Нещодавно ВПС Нідерландів репатріювали одинадцять літаків F-16 з однієї з авіабаз, які використовували для підготовки своїх пілотів у США. Вони зберігаються аерокосмічною компанією Sabena Engineering (колишня Sabca) в очікуванні можливого перепродажу.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш про постачання Україні винищувачів сказав так: «Це питання часу».

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