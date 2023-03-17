Й тут їм не раді: Туреччина відмовилася обслуговувати підсанкційні російські та білоруські літаки

Туреччина відмовилася обслуговувати літаки з білорусі та росії, зокрема їхню заправку та інші супутні послуги (це було вимогою США). Відповідне рішення ухвалило Міністерство митниці та торгівлі, повідомляє airporthaber.com.

Після нападу росії на Україну Туреччина прийняла перше санкційне рішення щодо ембарго, запровадженого проти країни-терористки в усьому світі. Як пише видання, у цьому контексті приватним, вантажним, комерційним, чартерним повітряним суднам або повітряним суднам, виробленим в будь-якій іноземній державі, які містять понад 25 відсотків сировини американського походження, якщо вони прямують до росії та білорусі, заборонено здійснювати дозаправлення та пов'язані з цим послуги.

До переліку потрапило понад 170 повітряних суден російських авіакомпаній, сім з яких білоруські та чотири іранські. Серед власників «Аерофлот», вантажна авіакомпанія AirBridgeCargo, «Побєда», S7, Utair, Ural Airlines, Red Wings, Nordwind, Yamal, Azur Air, I Fly, Pegas Fly. Також у списку білоруська Belavia та іранські Iran Air та Mahan Airlines.

Рішення було прийнято відповідно до листа Офісу промисловості та безпеки щодо експортної практики при Міністерстві торгівлі США.

Нагадаємо, Туреччина наразі веде перемовини щодо продовження дії «зернового коридору» після 18 березня, коли закінчується термін попередньої угоди.

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