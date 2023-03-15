росія намагається зменшити строк дії «зернової угоди». Вона каже про 60 днів, натомість Україна наголошує на 120 днях роботи «зеленого коридору». Про це стало відомо з посилання на представника ООН, пише Sky News.

Представник ООН заявив, що неформальні переговори щодо угоди, яка сприяє експорту сільськогосподарської продукції з України, тривають з «усіма сторонами», а особисті переговори з росією завершилися.

Як повідомляє видання, Україна заявила, що дотримуватиметься умов раніше підписаної угоди про експорт зерна з Причорномор'я, продовживши її дію на 120 днів. Російське інформаційне агентство процитувало заступника міністра закордонних справ росії, який заявив, що угоду було продовжено на 60 днів на попередніх умовах, але Україна заявила, що угода дозволяє продовження лише на 120 днів.

«Росіяни зрозуміли, що 60 днів (продовження) не є юридично можливим, тому вони намагаються знайти вихід», — сказав високопоставлений український урядовець в інтерв'ю агентству Reuters.

18 березня угода може втратити чинність, якщо не буде досягнуто домовленості.

Нагадаємо, чорноморська зернова ініціатива була укладена за посередництва ООН і Туреччини в липні 2022 року і була продовжена в листопаді. Київ раніше закликав продовжити угоду, яка допомогла стабілізувати світові ціни на продовольство, щонайменше на один рік.

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