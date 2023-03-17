Роботи всесвітньо відомого голландського колориста Хууба Ейсінка — справжні шедеври. Він входить до ТОП-5 найкращих стилістів-перукарів світу, є переможцем Міжнародного конкурсу Behind the Chair Big Shot у номінації «Колір», а також володарем престижної премії Coiffure Award.

Нещодавно Хууб Ейсінк представив свої нові роботи на KAO Salon Global Experience — заході, який раз на рік збирає лідерів галузі з різних країн світу.

В ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» Хууб Ейсінк розповів про нові тренди в фарбуванні та стрижках, а також про інновації, за якими майбутнє.

«Фарбую пасма з урахуванням того, який вигляд все це матиме після укладки»

-- Хууб, ваша нова колекція зачісок захоплює. Яке фарбування зараз у тренді?

-- Актуальні більш теплі кольори. Для надання глибини та об'єму використовується три-чотири тони. Забарвлення волосся стає більш природним, а переливи -- більш тонкими і м'якими. Розкішний вигляд має здорове блискуче волосся у відтінках, максимально наближених до натуральних. Водночас сучасна жінка, незалежно від віку, все частіше хоче заявити про себе унікальним кольором волосся, який найточніше відповідає її індивідуальності. Креативні ж особистості завжди надають перевагу сміливим ідеям — наприклад, кольоровим контрастам, а також принтам і малюнкам на волоссі. Втілення таких ідей для мене дуже цікаве. Створення принтів і малюнків на волоссі — філігранна робота.

Креативні особистості, за словами Хууба Ейсінка, завжди прагнуть до втілення сміливих ідей

-- Які стрижки зараз у моді?

-- Актуальний довгий боб. У молоді дуже популярна стрижка «кефаль», у якій коротка верхня частина поєднується з подовженим волоссям на потилиці. Дуже ефектний вигляд має ця стрижка з незвичайним фарбуванням. На фото (в заголовку — Авт.) ви бачите модель, волосся якої було натурального темно-коричневого кольору. Спочатку я освітлив верхню частину і область потилиці, а потім пофарбував. Для створення принта застосував спеціальний імпринтер, розроблений моїм добрим другом і одним із найкращих перукарів-новаторів у світі Анджело Семінара.

Стрижка «кефаль» має ефектний вигляд з незвичайним фарбуванням

-- Незвично! Також дуже стильний вигляд має фарбування пасом у різні кольори.

-- У цьому випадку я використовував техніку фарбування за допомогою прозорих плівок (solage meches). З їхньою допомогою я можу бачити «налаштування» колірної гами та її розвиток у процесі фарбування. Я фарбую пасма з урахуванням того, який вигляд все це матиме після укладки. Постановка укладки -- досить складний процес, який я здійснюю з двома-трьома колегами. Він займає 4−6 годин, оскільки вимагає великої точності й акуратності.

«Я хотів би створити динамічний колір»

-- Як народилася ідея фарбування, яке нагадує картину на волоссі?

-- На створення цієї роботи, якою я дуже пишаюся, мене надихнули цифрові твори мистецтва. Зокрема, Стефана Лотуса. Промальовувати кожну деталь від руки надтонкими пензлями — дуже тонка робота. До слова, це фарбування з 3D ефектом.

Таке фарбування - справжній витвір мистецтва. За словами Хууба Ейсінка, цією роботою він дуже пишається

-- Що вас надихнуло на створення такої незвичайної колекції?

-— Я вірю в майбутнє і нове покоління. У моїх колекціях дуже важливі футуристичні мотиви. Мої роботи — це погляд у майбутнє.

Футуристичні мотиви в роботах відомого колориста - погляд у майбутнє

-- Цікаво, яке фарбування ви мрієте створити?

-- Я хотів би створити динамічний колір, який ніби рухається у волоссі. Це важко пояснити, але це дуже незвично. Мені подобається те, що неординарно. Наприклад, дизайн одягу відомого голландського дизайнера Іріс ван Херпен. Те, що вона робить, дивовижно!

-- Чия творчість у перукарському мистецтві вас захоплює?

-- Я б відзначив професіоналізм і креативність Анджело Семінара та Юджина Сулеймана.

-- У вас є свій секрет, як досягти успіху в професії?

-- Потрібно постійно розвиватися, йти вперед, не боятися труднощів. Знаєте, 2020 року я відкрив ексклюзивний салон Hair Plaza на великій міській віллі у Зволле — місті в центрі Нідерландів. А через місяць почалася пандемія. Як відомо, салони були закриті, але я і моя команда використовували цей час для розвитку, навчалися, освоювали інноваційні технології. Наприклад, блондування — це напрям у фарбуванні, що вимагає величезної кількості професійних знань. Щоб його робити, насамперед потрібно оцінити стан волосся, а потім скласти покроковий план необхідних процедур. Фахівці в моїй команді в той складний період істотно підвищили рівень професіоналізму.

Хууб Ейсінк: «Я вірю в майбутнє і нове покоління. У моїх колекціях дуже важливі футуристичні мотиви»

-- Яке ваше професійне кредо?

-- Не потрібно боятися бути різними та унікальними. При цьому важливо розуміти, що мода на зачіски відносна. Стрижка та фарбування мають насамперед відповідати вашій індивідуальності та настрою. Найголовніше — щоб волосся було здоровим, з красивим блиском.

Нагадаємо інтерв'ю з нейл-стилістом Кармен Мірелою про нові тренди у весняному манікюрі-2023.

Фото з альбому Хууба Ейсінка

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