У Франції протестують проти закону про підвищення пенсійного віку

Уряд Франції ухвалив в обхід парламенту закон про пенсійну реформу. Документ викликав у країні масові акції протесту. Шанс, що Національні збори (французький парламент) затвердять спірний законопроєкт, був досить незначним. Президент Еммануель Макрон і кабінет міністрів не захотіли ризикувати і скористалися напівзабутою статтею конституції.

«Ми не будемо брати на себе ризик багатогодинних дебатів, не будемо ризикувати майбутнім нашої пенсійної системи. Ми не можемо укладати парі про її майбутнє. Ця реформа необхідна. Я віддана нашій соціальній моделі, і ця реформа — плід компромісу, з яким погодилися законодавці обох палат парламенту. Я готова взяти на себе за нього відповідальність. Згідно зі статтею 49.3 конституції, уряд бере на себе відповідальність за цей закон», — заявила прем'єр-міністр Франції Елізабет Борн.

Рішення уряду викликало нову хвилю заворушень. На паризькій площі Згоди та її околицях протестувальники палили звалене в купи сміття і кидали каміння в поліцейських. Поліція використовувала у відповідь водомети і гранати зі сльозогінним газом.

До дев'ятої вечора за місцевим часом поліцейські перейшли в наступ. Використовуючи щити і кийки, вони витіснили більшу частину демонстрантів із площі. Під час заворушень у Парижі поліція заарештувала понад 200 осіб. Але французькі ЗМІ впевнені, що це тільки початок масових заворушень по всій країні.

Закон покликаний втілити в життя одну з головних передвиборчих обіцянок Макрона — підвищити вік виходу на пенсію у Франції з 62 до 64 років. Робитися це буде поетапно. Завершити перехід влада має намір до 2030 року.

Крім того, реформа передбачає збільшення до 43 років мінімального терміну, протягом якого необхідно робити внески, щоб отримувати пенсійні виплати в повному обсязі. Зараз багато літніх людей у Франції працюють і після досягнення пенсійного віку — 62 років, — щоб набрати необхідну кількість років, протягом яких робилися внески. Однак громадяни, яким виповнилося 67 років, мають право отримувати пенсію в повному обсязі, незалежно від терміну, в який робилися ці відрахування.

Президент і уряд кажуть, що це дасть змогу збільшити мінімальний розмір пенсії до 1200 євро на місяць.

А ось профспілки вважають пенсійну реформу несправедливою і невиправдано жорсткою. Вони закликають провести референдум. Згідно з даними опитувань, проти реформи виступають дві третини французів.

Опозиція може скористатися ситуацією та ініціювати голосування в парламенті з питання довіри уряду Елізабет Борн.

Нагадаємо, експерти вважають, що в Україні пенсійний вік доведеться обов'язково підвищити, до того ж у найближчі роки.

Фото з wikipedia

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