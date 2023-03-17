«Не звикла до того, що я бомж»: несподіване зізнання відомої акторки

Популярна акторка театру та кіно народна артистка України Олена Хохлаткіна змушена була залишити у 2014 році після окупації рідний Донецьк, де зараз готуються мобілізувати людей похилого віку. Вона 15 років була однією з провідних актрис Донецького національного академічного українського музично-драматичного театру. У проєкті «Точка опору» артистка розповіла про зміни у житті після евакуації та повномасштабного вторгнення росії в Україну.

— Щоб звикнути до нового життя та відчути свою точку опори, мені знадобилося два роки, — розповіла Олена Хохлаткіна. — Мені потрібно було знайти себе на новому місці та зрозуміти, що це, мабуть, назавжди. Що, мабуть, я ніколи вже не поверну мої фотографії, ікони та книжки з тієї квартири. Ми всі знаємо, що ніколи не кажи «ніколи», але саме це дало мені сили залишити своє життя до 2014-го року в минулому і згадувати лише світле та з вдячністю.

Переїхавши до Києва, Олена стала акторкою Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка. За дев’ять років актриса звикла до багатьох речей, крім однієї.

— Я не змогла звикнути до того, що я бомж, — каже Олена. — У мене немає свого житла, немає свого місця сили, яку мені завжди давав тільки мій дім, мої речі, моя панорама з вікна.

Хохлаткіна зізнається, що порятунком для неї завжди була робота.

— Зараз потроху відроджується наша кіноіндустрія, я вже була на пробах, — ділиться Олена. — Від чогось відмовляюсь категорично, наприклад, від ролей матерів руських — дві пропозиції вже були, і я відмовилася. Крім того, були проби на закордонні проєкти: один — французького режисера, інший — режисерки з Латвії. Там ще йде визначальний період, але у мене є свої умови. Я одразу питаю, чи немає у їхній знімальній групі російських акторів. Зараз такі кардинальні зміни відбулися в мені, в нас, але я цьому дуже рада.

Раніше в ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» військкор Олег Корнієнко розповів про роботу в Бахмуті.

224

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram