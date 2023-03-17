«Обіцяли 240 тисяч рублів»: в Україні винесли вирок полоненому «вагнерівцю»

Дружківський міський суд Донецької області виніс вирок у справі про найманство терористу з міжнародної злочинної групи «Вагнер». Про це журналісту «ФАКТІВ» стало відомо із Єдиного реєстру судових рішень.

Мова йде про 34-річного білоруса Андрія Г., який був завербований ПВК «Вагнер» для участі у війні проти українського народу. Точний час та місце вербування органом досудового розслідування не встановлено, але сталось це влітку 2022 року. Згідно з матеріалами справи, 10 липня чоловік поїздом Гомель — Краснодар прибув з на територію російської федерації. Після чого на таксі дістався села Молькіне Краснодарського краю, у якому розташовано тренувальний табір та місце приймання новоприбулих у ПВК «Вагнер». Цього ж дня добровільно підписав контракт на проходження військової служби, тобто був завербований для участі у війні проти України.

За умовами контракту, ПВК «Вагнер» зобов`язалась виплачувати терористу грошове забезпечення у розмірі 240 тисяч російських рублів на місяць, а також 5 тисяч рублів «польових виплат» щомісячно. Ця сума істотно перевищує винагороду, яка сплачується особам такого ж рангу і функцій з особового складу збройних сил рф. Вказані кошти видавались готівкою. Своєю чергою білорус зобов`язався брати участь як найманець у воєнних діях на території України.

У період з 11 по 21 липня найманець проходив військові навчання і тренування. Потім його було доставлено до Бахмутського району Донецької області. Воював він в районі населених пунктів Семигір`я, Кодема, Отрадівка, Курдюмівка. Там його 16 листопада 2022 року і взяли у полон.

У підготовчому судовому засіданні була укладена угода між прокурором та обвинувачуваним про визнання винуватості. Найманець визнав вину у вчиненні злочину. В результаті суд затвердив угоду та призначив йому покарання — позбавлення волі строком на 9 років.

Нагадаємо, у росії за образу «вагнерівців» тепер саджатимуть на 15 років.

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