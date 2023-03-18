«Історичне рішення, з якого почнеться історична відповідальність», — Зеленський про ордер на арешт путіна

Президент України Володимир Зеленський назвав історичним рішення Міжнародного кримінального суду щодо видачі ордеру на арешт російського президента володимира путіна.

«Історичне рішення, з якого почнеться історична відповідальність. Керівник держави-терориста і ще одна посадова особа росії офіційно стали підозрюваними у воєнному злочині. У депортації українських дітей — незаконному переміщенні тисяч наших дітей на територію держави-терориста. У кримінальних провадженнях, які розслідуються нашими правоохоронцями, вже зафіксовано понад 16 тисяч випадків примусової депортації окупантом українських дітей. Але реальна, повна кількість депортованих може бути значно більшою. Здійснити таку злочинну операцію було б неможливо без наказу найвищого керівника держави-терориста», — зазначив він у відеозверненні.



Президент також розповів про засідання Ставки Верховного головнокомандувача, під час якого головна увага приділялася боям на Донбасі, а також підтримці підрозділів Силам оборони.

Володимир Зеленський розповів й про свою розмову з премʼєр-міністром Словаччини, під час якої він подякував за новий пакет оборонної підтримки. Зокрема, за літаки — МіГи, які працюватимуть заради безпеки і України, і всієї Європи.

Нагадаємо, що після рішення МКС російського президента можуть заарештувати на території більше ніж 100 країн світу.

Фото ОП

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