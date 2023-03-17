Може бути заарештований на території більше ніж ста країн: у Зеленського прокоментували рішення МКС по путіну

Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента російської федерації володимира путіна та уповноваженого з прав дитини російської федерації марії львової-бєлової (у вересні 2022 року її включили в санкційний список у США).

Про це написав у своєму Telegram очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

«Це означає, що вони можуть бути заарештовані на території країн, які ратифікували Римський статут», — зазначив він.

Глава ОП нагадав, що Україна системно співпрацює з МКС.

Також працює Координаційна рада України з питань захисту та безпеки дітей, завданням якої є припинення насильницької передачі чи депортації дітей з України до рф та повернення і возз'єднання сімей відповідно до інтересів дитини та до міжнародного права.

У провадженнях, які розслідуються в Україні зафіксовано понад 16 тис. випадків примусової депортації дітей. Справжні цифри можуть бути кратно більшими.



«308 дітей наразі вдалося повернути. Це досить важкий процес, але ми працюємо над цим», — констатував очільник Офісу президента.

Довідково: Римський статут Міжнародного Кримінального Суду підписали всього 155 держав (але ратифікували 122 держави). Статут встановлює функції, юрисдикцію і структуру суду.

Країни, які ратифікували Римський статут, позначено зеленим

Нагадаємо, на початку березня до України приїздив прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан. Тоді президент Зеленський висловив сподівання, що ці інституція й особистість відіграють історичну роль у притягненні до відповідальності російських злочинців.

Фото uainworld.com/

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