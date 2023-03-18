Починайте копати грядки та готуйте насіння до посадки: 18 березня — день Конона Городника

Березень — час підготовки дачників до сезону, висаджування насіння на розсаду. А у суботу, 18 березня, за народним календарем відзначається день Конона Городника, з яким пов'язано чимало прикмет.

Мученик Конон Мандонський жив у памфілійському місті Мандоні та займався городництвом. Він жив тихо, був відомий богобоязливістю та добротою, проте постраждав за віру в Христа

Пращури називали його захисником городів від усяких негараздів. У цей день за будь-якої погоди починати оранку городів. Щоправда, символічну. Вважалося, що навіть кілька викопаних на Конона Городника лунок врятують город від посухи та шкідників.

Також у цей день починали готувати насіння до сівби, оновлювати парники, вивозити на город гній. Причому робили це за будь-якої погоди.

«Хоч би в день Конона Городника була і зима, починай орати город. Ти тільки почни в цей день — неодмінно город буде добрий і овочів буде багато», — каже народна прикмета.

А є й погодні прикмети для цього дня:

Ясна та тепла погода 18 березня обіцяє тепле чи помірно спекотне літо.

З'явилися перші проліски в лісі — можна починати оранку.

Трясогузки прилетіли — весна буде ранньою та сонячною.

Багато мишей як у домі, так і на полях — рік буде врожайним.

Про те, які роботи потрібно проводити на дачних ділянках у березні, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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