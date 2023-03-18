Починайте копати грядки та готуйте насіння до посадки: 18 березня — день Конона Городника
Березень — час підготовки дачників до сезону, висаджування насіння на розсаду. А у суботу, 18 березня, за народним календарем відзначається день Конона Городника, з яким пов'язано чимало прикмет.
Мученик Конон Мандонський жив у памфілійському місті Мандоні та займався городництвом. Він жив тихо, був відомий богобоязливістю та добротою, проте постраждав за віру в Христа
Пращури називали його захисником городів від усяких негараздів. У цей день за будь-якої погоди починати оранку городів. Щоправда, символічну. Вважалося, що навіть кілька викопаних на Конона Городника лунок врятують город від посухи та шкідників.
Також у цей день починали готувати насіння до сівби, оновлювати парники, вивозити на город гній. Причому робили це за будь-якої погоди.
«Хоч би в день Конона Городника була і зима, починай орати город. Ти тільки почни в цей день — неодмінно город буде добрий і овочів буде багато», — каже народна прикмета.
А є й погодні прикмети для цього дня:
- Ясна та тепла погода 18 березня обіцяє тепле чи помірно спекотне літо.
- З'явилися перші проліски в лісі — можна починати оранку.
- Трясогузки прилетіли — весна буде ранньою та сонячною.
- Багато мишей як у домі, так і на полях — рік буде врожайним.
Про те, які роботи потрібно проводити на дачних ділянках у березні, читайте на нашому сайті.
Фото Pixabay30
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram