Гарний час для посадки троянд та деяких дерев: які садово-городні роботи треба виконати в березні

Березень — місяць, який викликає вічне очікування, що весняне тепло нарешті не за горами. Це не завжди так, але, знову ж таки, надія дає нам енергію, щоб просто продовжувати йти вперед. Вона також ставить наші садівничі плани в перспективу. Дещо, наприклад, обрізку дерев, краще робити взимку. А в березні буде дуже багато справ, пише видання https://www.ruralsprout.com/.

«Переконайтеся, що ви придбали все насіння, необхідне для успішного вегетаційного періоду. Березень — чудовий час, щоб впорядкувати насіння за датами посіву, якщо ви цього ще не зробили. Можна завести садовий журнал і перерахувати, яке насіння у вас є. Можливо, навіть, де воно буде висаджуватися. Можливо, навіть, де вони будуть висаджені, коли ви будете проєктувати свій сад на папері.

Ви також можете використати цей час, щоб почитати про відстань між рослинами і посадку рослин-компаньйонів, щоб продовжувати збагачувати свої знання про вирощування родючого саду. Зараз, коли час посадки наближається, у вас, можливо, починають свербіти руки, щоб посіяти насіння. І хоча є насіння, яке потрібно висіяти у відкритий ґрунт до настання останніх заморозків, багато хто з нас, садівників, все ще буде стримувати це хвилювання протягом декількох тижнів.

Тим часом у приміщенні все ще є робота, яку потрібно виконати. Чи знаєте ви, що наприкінці зими можна посіяти 15 видів насіння? Перець, баклажани, помідори та цибуля-порей можуть проростати вже зараз, за умови, що у вас є достатньо тепла, сонця та свіжої води, щоб піклуватися про них".

У березні також час додавати в ґрунт ливарні форми черв'яків, компостований курячий послід або інші добавки, такі як кров, кістки або рибне борошно.

«Якщо ваш сад в минулому приносив вам хороші врожаї і ви знайшли природний ритм збагачення ґрунту сидератами, компостом і мульчею, то, можливо, вам не потрібен аналіз ґрунту. Часто рекомендується проводити аналіз ґрунту, якщо ви використовуєте ділянку вперше, а потім кожні 1−3 роки. Звичайно, ви можете проводити аналіз кожні 5 років, якщо ваші культури ростуть без особливих проблем. Проте, якщо ви не впевнені в тому, що лежить під вашими ногами, швидкий аналіз ґрунту надасть вам деякі цифри, які вам потрібно знати. Такі сидерати, як польові боби, червона конюшина та гірчиця, особливо корисні для захисту від втрати поживних речовин у ґрунті. Вони також запобігають ущільненню ґрунту та мінімізують ерозію. Водночас вони фіксують азот і зменшують кількість бур'янів. Існує два способи їх внесення в ґрунт. Більш традиційний спосіб передбачає зрізання зелені та закопування її в ґрунт».

У березні можна висаджувати в землю тростини малини, якщо ґрунт не замерз і не перезволожений. Це також гарний час для посадки троянд, кизилу, беріз, глоду, вишень, лип, слив і дубів. Ви ще не обрізали свої яблуні та груші на зиму? Часу залишилося обмаль! Як тільки прокидаються бруньки, найкраще лише обрізати засохлу деревину або почекати до наступного року. Зробіть власний компостний ящик. Якщо погода все ще холодна, але ви дуже хочете бачити, як розвивається ваш сад, немає нічого більш корисного, ніж власний компостний ящик.

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