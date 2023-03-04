З початком весни у дачників розпочинаються підготовка до сезону — саме час займатися розсадою. Варто пам`ятати, що висаджуючи насіння в домашніх умовах, потрібно подбати про грунт та достатнє освітлення.

Про те, що саме варто почати вирощувати у березні, розповіли фахівці «Світу рослин».

Помідори

У ранніх гібридів та сортів — стоденний вегетаційний цикл (перші сходи — перші плоди). Висаджувати розсаду в ґрунт варто на 45−50-й день. Перші паростки з'являються через тиждень, при дотриманні сприятливих для процесу умов. Перші червневі дні вважаються найбільш придатними для переміщення розсади в ґрунт. Отже, сіяти культуру варто в останній березневій декаді або у першому квітневому тижні.

Баклажани

Подібна культура відома досить складним зростанням. Особливу увагу слід звернути на якість матеріалу для посіву. За кілька хвилин до переміщення насіння в ґрунт його піддають знезараженню перекисом водню. Ґрунт слід підібрати легкий і пухкий.

Болгарський перець

Слід купувати свіжі сіянці, адже якість матеріалу для посадки з плином часу помітно псується. Перцеву розсаду потрібно вирощувати в домашніх умовах.

Петрушка

Зростання насіння подібної культури найбільш сприятливе в температурному діапазоні від 1 до 5 градусів за Цельсієм. Поява перших сходів відбувається через 13−14 днів. Петрушка має чудову морозостійкість, зростає навіть при великому покриві снігу. Посів проводиться на відстань 1 см, потім культура мульчується.

Пастернак

Чудова стійкість до холоду, відрізняється повільним проростанням сіянців — 20−25 днів. Культура не боїться посушливих умов, висаджувати можна в будь-який ґрунт.

Редис

Культуру слід сіяти після повного прогрівання ґрунту до 3 градусів за Цельсієм. Такий температурний діапазон часто спостерігається в наприкінці березня. Підрослі рослини можуть знести падіння температури до -5 градусів за Цельсієм, а сходи — до -3.

Горох

Проростання насіння відбувається при температурі 1 градус за Цельсієм. Відмінно протистоїть заморозкам (до -4 градусів за Цельсієм). Слід стежити за ґрунтовими водами, рослина не зносить їх високого стояння.

Цибуля

Культура добре проростає в температурному діапазоні від 2 до 4 градусів за Цельсієм. Формування кореневої системи найкращим чином складається в холодну пору, але коли мине загроза повернення заморозків.

Варто зазначити, що для поливу розсади краще підійде м’яка вода, в якій немає солі та домішок. В ідеалі — з чистої річки чи озера або тала вода. Також можна поливати звичайною водою з-під крана, давши їй постояти у відкритій ємності кілька днів.

Фото Pixabay

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