Сім'я віцечемпіона світу з футболу засмучена втратою (фото)

Віцечемпіон світу у складі збірної Хорватії та переможець Ліги чемпіонів у футболці «Барселони», півзахисник «Севільї» Іван Ракітич повідомив про нещастя у родинному гнізді. Помер улюблений собака знаменитого футболіста на прізвисько Нуно, інформує 24sata.hr.

«Мій Нуно, мій великий друже, який завжди чекав на мене незалежно від часу прибуття. Ти завжди чекав, коли я переступлю поріг. Ти назавжди залишишся в моєму серці і в серці всієї нашої родини, адже більш благородного, дбайливого і вірного собаки не існує і не буде. Я тебе дуже люблю, мій Нуно, спочивай з миром, — емоційно попрощався з вихованцем Іван Ракітич у Facebook.

Судячи з фотографій хорвата в соціальних мережах, Нуно не лише завжди зустрічав господаря будинку, а й навіть їздив із родиною футболіста у літню відпустку.

До речі, одного разу Ракітич не реалізував важливий пенальті. Після цього він отримав листівку від тещі з лаконічним написом: «Твій собака краще б'є пенальті, ніж ти». Після цього Іван не хибив із заповітної позначки цілих 8 років — перед Нуно, мабуть, було соромно.

Додамо, що Ракітичі дуже люблять тварин — у них є ще один собака на прізвисько Тедді.

Нагадаємо, що 35-річний Іван Ракітич народився у Швейцарії в родині емігрантів з Хорватії. Крім «Севільї», футболіст, який володіє шістьма мовами (хорватською, німецькою, англійською, іспанською, італійською та французькою), виступав за «Базель», «Шальке» та «Барселону». У послужному списку знаменитого півзахисника тріумф у Кубку Швейцарії, перемога у Лізі Європи, а також завоювання 13 (!) трофеїв у футболці «Барселони» (зокрема, виграш Ліги чемпіонів, Суперкубка УЄФА та клубного чемпіонату світу). У футболці збірної Хорватії Ракітич провів 106 поєдинків та забив 15 м'ячів, здобувши «срібло» ЧС-2018.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер улюбленець Міхаеля Шумахера.

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