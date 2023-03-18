Туреччина погодилася ратифікувати заявку Фінляндії на вступ до НАТО

У п'ятницю, 17 березня, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що його країна підтримає заявку Фінляндії про вступ до НАТО.

Турецький парламент розпочне процес ратифікації цього питання ще до виборів, які мають відбутися у Туреччині 14 травня. Ердоган заявив про це на спільній пресконференції з президентом Фінляндії Саулі Нііністе в Анкарі. При цьому він наголосив, що ситуація із заявкою Швеції не змінилася, оскільки Стокгольм відмовився виконати прохання Туреччини про видачу терористів.

Нагадаємо, Ердоган називає терористами курдських активістів та громадян Туреччини, які підозрюються у причетності до спроби державного перевороту у 2016 році. Анкара надіслала Стокгольму список, до якого увійшли 120 осіб. Туреччина наполягає на їхній видачі, проте влада Швеції відмовляється зробити це, оскільки не вважає цих людей терористами.

Президент Ніїністе привітав рішення Туреччини ратифікувати заявку Фінляндії на вступ до НАТО. Однак він додав, що без Швеції не можна вважати проблему прийому до альянсу вирішеною. З ним погодилася прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін. «Фінляндія робитиме все, щоб і Швеція якнайшвидше стала членом НАТО. Разом ми сильніші», — написала вона у Twitter.

Влада Швеції висловила жаль у зв'язку з тим, що Туреччина поки не готова ратифікувати заявку їхньої країни. «Це розвиток подій, якого ми не хотіли, але до якого були готові» , — підкреслив шведський міністр закордонних справ Тобіас Біллстрем, відповідаючи на запитання журналістів у Стокгольмі.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив сподівання, що турецький парламент ратифікує заявку Фінляндії якнайшвидше. «Найважливіше — щоб і Фінляндія, і Швеція невдовзі стали членами НАТО, а не те, щоб це сталося в один день», — зазначив генсек.

Як відомо, для схвалення заявки будь-якої країни на вступ до НАТО необхідно, щоб її ратифікували всі 30 держав Північноатлантичного альянсу. На даний момент тільки Туреччина та Угорщина не зробили це щодо Фінляндії та Швеції. Парламент Угорщини має намір проголосувати по заявці Фінляндії 27 березня. Коли у Будапешті прийматимуть рішення щодо Швеції, поки що не відомо.

Нагадаємо, що у лютому цього року Фінляндія розпочала роботи, пов'язані з будівництвом 200-кілометрового паркану на кордоні з росією.

Фото Pixabay

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