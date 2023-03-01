Краще бути напоготові: фіни будують довжелезний паркан на кордоні з рф

Фінляндія почала будівництво 200-кілометрового паркану на кордоні з росією, повідомила прикордонна служба країни. Роботи на місцевості розпочались 27 лютого з розчищення лісу та триватимуть таким чином, щоб «будівництво дороги та встановлення огорожі можна було розпочати в березні», йдеться у заяві фінської прикордонної служби, пише The Guardian.

Очікується, що 3-кілометровий пілотний проект на прикордонному переході біля Іматри буде завершено до кінця червня, додали в заяві фінські прикордонники. Будівництво ще 70 кілометрів, головним чином у південно-східній Фінляндії, відбудеться між 2023 і 2025 роками. Огорожа матиме висоту понад 3 метри з колючим дротом у верхній частині, а особливо чутливі зони будуть обладнані камерами нічного бачення, освітленням і гучномовцями.

Наразі кордони Фінляндії захищені переважно легкими дерев’яними парканами, призначеними в основному для зупинки худоби.

Незважаючи на те, що фінсько-російський кордон «працював добре» в минулому, бригадний генерал Ярі Толпанен заявив AFP у листопаді, що війна в Україні змінила ситуацію з безпекою «фундаментально» і що прикордонний паркан є «необхідним», щоб зупинити масштабні дії та незаконні проникнення з території росії.

Нагадаємо думку фінської журналістки Кріти Карвали: «Перемога росії в Україні означала б зупинку на шляху Фінляндії до НАТО».

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