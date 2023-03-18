Принц Вільям та Кейт Міддлтон вдарили по пивку, святкуючи День святого Патріка (фото)

У п'ятницю, 17 березня, у всьому світі відзначався День святого Патріка, який є покровителем Ірландії. Святкують, однак, не лише ірландці. Однією з традицій є рясне вживання пива, причому обов'язково Guinness.

Вирішили не зраджувати гарної традиції принц і принцеса Уельські. Тим більше, що віднедавна Кейт Міддлтон стала полковником ірландських гвардійців.

Подружжя провело 17 березня в Олдершоті. Це місто в англійському графстві Гемпшир часто називають «Домом британської армії». Тут знаходиться найбільша у Сполученому Королівстві військова база. Вона є центром підготовки британських солдатів та офіцерів.

41-річна полковниця прибула в Олдершот у бірюзовій сукні-пальті від Catherine Walker, що відповідає кольору форми 1-го батальйону ірландських гвардійців. На голові принцеси Уельської був елегантний капелюшок від Jane Taylor. Все вбрання обійшлося Кейт у 1450 фунтів (1770 доларів).

Не забула вона й про гілочку конюшини — трилисник є офіційним символом Ірландії. Замість живої гілочки Кейт прикрасила пальто брошкою Cartier. До прикраси якнайкраще підійшли її улюблені кульчики зі смарагдами. Принц Вільям був у парадній офіцерській формі.

Підтримати святковий настрій Вільяму та Кейт допоміг Guinness. Принц та принцеса Уельські із задоволенням випили по келиху знаменитого стауту. Після нього Кейт прикріпила поряд з брошкою справжній трилисник. Така сама гілочка з'явилася і на кашкеті Вільяма.

Нагадаємо, що нещодавно принцеса Кейт влаштувала своєму чоловікові принцу Вільяму заїзд на велотренажері — під час подорожі Південним Уельсом подружжя відвідало фітнес-центр.

Фото РА

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