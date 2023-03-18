Лідер ПВК «Вагнер» євген пригожин зробив ставку на те, що його найманці піднімуть російський прапор у місті Бахмут, хоча це і коштувало чималих втрат для його загону і, ймовірно, для його власних статків, пише edition.cnn.com.

Він витратив значні кошти на вербування 40 тисяч полонених, але після місяців запеклих боїв і приголомшливих втрат тепер намагається поповнити ряди «Вагнера», звинувачуючи при цьому Міністерство оборони росії в спробі задушити його сили. Багато аналітиків вважають, що підозри пригожина небезпідставні — російський військовий істеблішмент використовує бахмутську «м'ясорубку», щоб зменшити його чисельність або взагалі ліквідувати як політичну силу.

Днями пригожин визнав, що бій у Бахмуті був «важким, дуже важким, противник боровся за кожен метр». В іншому відеозверненні він сказав: «Нам потрібно, щоб військові прикрили підступи (до Бахмута). Якщо їм вдасться це зробити, то все буде добре. Якщо ні, то „Вагнер“ буде оточений разом з українцями всередині Бахмута».

Саме тоді, коли пригожин найбільше потребував підтримки регулярних російських військ і надійного постачання боєприпасів, ні того, ні іншого, схоже, не було. Як пише видання, «Вагнер» не в змозі зібрати достатньо сил, щоб витіснити українські війська з Бахмута. І його бійці розпорошені, просуваючись на північний захід і південний захід за межі міста.

За оцінками вашингтонського Інституту вивчення війни (ISW), міністр оборони сергій шойгу «скоріш за все, скористається можливістю навмисно витратити в Бахмуті як елітні, так і підрозділи з засуджених „Вагнера“, щоб послабити пригожина і підірвати його амбіції щодо більшого впливу в кремлі». Протягом декількох тижнів пригожин і його командири скаржилися на недостатнє постачання боєприпасів саме тоді, коли вони намагалися оточити і взяти Бахмут.

«Міністерство оборони росії все більше обмежувало можливості пригожина вербувати засуджених і забезпечувати боєприпасами, змушуючи його публічно визнати свою залежність від міністерства», — зазначає ISW.

Звинувачення пригожина також допомагає міністерству оборони відволіктися від власних невдач, особливо навколо Вугледара на півдні, де регулярні війська зазнали великих втрат.

Багато аналітиків вважали, що саме шойгу стоїть за раптовою заявою в лютому про те, що «Вагнер» припиняє вербування ув'язнених. Тепер начальник приватної армії виглядає ізольованим. Він був змушений кинути своїх найкращих бійців на битву за Бахмут. ISW припустити, що міністерство оборони рф використовувало «Вагнер» «для того, щоб взяти на себе основний тягар високоінтенсивних виснажливих міських боїв за захоплення Бахмута з метою збереження російських звичайних сил».

Якщо ПВК «Вагнер"а знищать під час невдалої спроби взяти Бахмут, пригожин може опинитися у дуже скрутній ситуації.

Кремлівський оглядач Марк Галеотті пише у виданні The Spectator: «путін із задоволенням надає політичним підприємцям, які кружляють навколо його двору, певну автономію, якщо вони обіцяють результати, але він з такою ж легкістю відкидає їх, якщо вони не справляються з поставленими завданнями». А пригожин зробив ставку на Бахмут.

Нагадаємо, днями під Бахмутом спіймали «вагнерівця» у формі ЗСУ.

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