«Щоб бути схожим на українських солдатів»: під Бахмутом спіймали «вагнерівця» у формі ЗСУ

Під час боїв на Бахмутському напрямку, де днями стався чудесний порятунок пораненого українського воїна, бійці 225 батальйону 127 бригади взяли полоненого, одягненого у форму, яка дуже нагадує зелений піксель ЗСУ. У мережу потрапило відео з допитом окупанта. Полонений назвався ільїним ігорем володимировичем, службовцем у підрозділі ПВК «Вагнер» і зізнався, що таку форму йому видали спеціально, «щоб бути схожим на українського солдата».

«Де служив?» — запитує полоненого голос за кадром. «ПВК «Вагнер», — відповідає окупант. «Як туди потрапив?» «З місць позбавлення волі». «Таку форму де тобі видали?» «Там». «Навіщо?» «Щоб схожими бути на українських солдатів». «Розумієш, що тобі тепер кінець?» — запитує інший голос. «вагнерівець» відповідає ствердно, що розуміє.

Це вже не перший випадок від початку року, коли військовослужбовці російської армії переодягаються у форму, або дуже схожу на форму наших воїнів, або навіть ту, яку знімають із загиблих українських солдатів.

13 січня 2023 року було вперше зафіксовано переодягання окупантів у форму ЗСУ. Штурмові загони російських військ використовували вже трюк із переодяганням у боях під Кремінною.

Окупанти в українському пікселі

На початку лютого цього року бійці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади на околицях Бахмута взяли в полон російських зеків, які були перевдягнуті у форму ЗСУ.

І нарешті, 5 березня військовослужбовці 77-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ знищили підрозділ окупантів, на більшості членів якого були елементи форми українських військових.

Крім того, самі «вагнерівці» нерідко викладають світлини з Бахмута, на яких видно, що вони вдягнені у форму наших американських союзників, щоб видати себе за солдатів НАТО.

Окупант у формі з американським шевроном

У Центрі інформаційного спротиву «Інфоспротив» вважають, що росіяни навмисне одягають форму ЗСУ, щоб ввести в оману українських військових. Так само, не виключено, що окупанти готуються до провокацій «під чужим прапором» проти мирного населення, щоб дискредитувати бійців українських збройних сил.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що ворог готує новий наступ на Вугледар.

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