Мріють про васальну державу: стало відомо про плани кремля щодо Молдови

З моменту вторгнення росії в Україну існують побоювання, що наступною ціллю рф може стати Молдова. Тепер з'явилися повідомлення про вибухонебезпечний стратегічний документ кремля. План просочився до кількох міжнародних ЗМІ, в тому числі «Süddeutsche Zeitung» (SZ), NDR і WDR, які повідомили, що план, очевидно, був розроблений влітку 2021 року і містить конкретні кроки щодо того, як кремль хоче просувати проросійські течії в Молдові в три етапи до 2030 року і водночас перешкодити країні орієнтуватися на Захід, в напрямку НАТО і Європейського Союзу.

Документ, ймовірно, походить від тих же кремлівських експертів, які підготували план повзучої інкорпорації білорусі з росією. Однак план москви щодо Молдови спрямований не стільки на інтеграцію країни в союзну державу з домінуванням росії, а на створення васальної держави, яка підкоряється волі кремля.

Високопоставлений західний розвідник, який ознайомився з обома документами, сказав «SZ», що мета Москви в Молдові — «посилення проросійського впливу в країні». росія розглядає країну «більше як проросійський буфер», ніж як частину нової російської імперії. Кремль, вочевидь, хоче «поставити знак стоп у напрямку Заходу» і «будь-якими способами запобігти членству країни в ЄС і НАТО».

Протягом останніх тижнів зростає занепокоєння щодо можливого повалення уряду в Молдові. На початку березня там відбулися жорстокі заворушення. У столиці Кишиневі тисячі людей вийшли на вулиці на демонстрацію проти прозахідного уряду країни.

Президент Молдови Майя Санду також розповіла про план москви спровокувати насильницькі заворушення і напади на державні установи Молдови та замаскувати їх під протести.

«Мета полягає в тому, щоб перетворити конституційний і легітимний порядок на нелегітимний, щоб росія могла використовувати Молдову у своїй війні проти України», — заявила вона.

Своєю чергою міністр закордонних справ Молдови Ніколає Попеску оприлюднив плани росіян атакувати аеропорт у Кишиневі.

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