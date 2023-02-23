«Це було відомо ще рік тому»: міністр закордонних справ Молдови про плани росіян атакувати аеропорт у Кишиневі

Міністр закордонних справ Молдови Ніколає Попеску стверджує, що існує публічна дискусія про те, що аеропорт Кишинева був потенційною метою атаки. За словами чиновника, «це було відомо ще рік тому». Попеску зазначив, що всі державні установи були готові рік тому до ризиків для країни, в тому числі в аеропорту Кишинева, повідомляє newsmaker.md/ro/.

«У ці дні говорять про те, що, мабуть, аеропорт Кишинева був потенційною ціллю нападу. Так от, я можу вам сказати, що це було відомо ще рік тому, і рік тому всі наші інституції були готові до ризиків для нашої країни, в тому числі в аеропорту Кишинева. Отже, те, що сьогодні обговорюється в публічному просторі, було передбачено, й ми знали та були готові навіть до такого сценарію», — сказав Попеску в інтерв'ю програмі «Секрети влади» на Jurnal TV.

Відповідаючи на запитання, як Республіка Молдова може захистити свій аеропорт, посадовець сказав, що існують стандартні способи захисту аеропорту.

«Якщо дозволите, я не буду вдаватися у військові або технічні деталі, але з практичної точки зору функціональність аеропорту залежить від пропускної здатності злітно-посадкової смуги — приймати літаки. І зруйнувавши цю злітно-посадкову смугу або заблокувавши її, можна… Але, знову ж таки, я не буду вдаватися в деталі, тому що є десятки заходів, якими можна захистити аеропорт, і ці заходи передбачені та підготовлені нашими відомствами, Міністерством оборони, Службою безпеки».

На запитання про те, що аеропорт, можливо, не був ціллю, а місцем, де могли приземлятися російські військові літаки, Ніку Попеску відповів: «Я не знаю, які цілі були або могли бути у росії щодо Кишинівського аеропорту, що я можу сказати вам, так це те, що інститути нашої країни завжди були готові забезпечити, щоб наш аеропорт не потрапив до рук ворожих держав».

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський заявив, що Україна перехопила план росії щодо розхитування політичної ситуації в Молдові, про що поінформував Маю Санду. Згодом Служба розвідки й безпеки Молдови підтвердила отримання цієї інформації від українських партнерів.

13 лютого президентка Мая Санду заявила, що «заява президента Зеленського про плани російської федерації дестабілізувати Республіку Молдова була підтверджена нашими інституціями». Вона також повідомила, що «план на наступний період передбачає диверсії за участю диверсантів з військовою підготовкою, замаскованих під цивільних осіб, які будуть здійснювати насильницькі дії, нападати на державні будівлі та захоплювати заручників».

Нагадаємо, 10 лютого уряд Молдови на чолі з прем'єр-міністеркою Наталією Гаврилицею пішов у відставку.

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