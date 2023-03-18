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Спорт

Циганков став героєм матчу чемпіонату Іспанії: відео голів футболіста збірної України

19:19 18 березня 2023
Віктор Циганков

Один з лідерів збірної України Віктор Циганков, котрого викликали до національної команди на матч відбору Євро-2024 проти Англії, продовжує феєрити у чемпіонаті Іспанії.

Цього разу ексфутболіст «Динамо» оформив свій дебютний «дубль» у Ла Лізі (перший для українців в елітному іспанському дивізіоні!) та врятував «Жирону» від поразки в поєдинку 26-го туру на полі «Райо Вальєкано» — 2:2 (Паласон, 23, Трехо, 34 — Циганков, 29, 52). При цьому за рахунку 2:1 господарі поля наприкінці першого тайму спробували… розіграти пенальті, але зробили цей так незграбно, що втратили шанс «добити» команду українця.

У семи матчах однієї з найсильніших футбольних ліг світу Циганков уже забив три м'ячі та віддав три гольові передачі. Красень!

До речі, здобуте в гостях очко дозволило «Жироні» з 31 пунктом піднятися в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії на 11-е місце.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Віктор Циганков яскраво дебютував в «основі» «Жирони» в чемпіонаті Іспанії.

Фото ФК «Жирона»

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