Ставка путіна спрацювала: Джордж Сорос про подальший перебіг війни в Україні

Відомий американський фінансист, інвестор та філантроп Джордж Сорос поділився своїми думками щодо перебігу війни в Україні та дав прогнози про подальший розвиток подій.

«До жовтня Україна перемагала на полі бою. Але потім Росія за допомогою Ірану почала у великих масштабах застосовувати дрони. Ціль цих атак полягала в тому, щоб послабити моральний дух українців: цивільне населення залишили без електрики, опалення та води. Це змусило Україну перейти на оборону.

Тим часом регулярна російська армія перебуває у запеклому становищі. Вона погано керується, погано забезпечується та серйозно деморалізована. Президент Володимир Путін зрозумів це та зробив відчайдушну ставку. Він звернувся до Євгена Пригожина, який організував армію найманців під назвою Група Вагнера і хотів довести, що його солдати здатні діяти краще за регулярну армію. Путін дозволив Пригожину зайнятися вербуванням ув’язнених у російських в’язницях. За допомогою колишніх ув’язнених та величезною ціною для їхнього життя (і життя інших найманців) Група Вагнера почала завойовувати території навколо міста Бахмут, тоді як регулярна армія застрягла чи навіть втрачала позиції в інших районах України.

Ставка Путіна спрацювала, але лише до певного моменту. Регулярна армія, відчувши загрозу, розпочала бюрократичну війну проти Пригожина, у якій перемогла. Армійський істеблішмент домігся, щоб Пригожину заборонили подальше вербування ув’язнених, а бійці Вагнера почали отримувати невідповідні типи боєприпасів. Декілька тижнів тому Пригожин став публічно озвучувати свої скарги, поставивши тим самим Путіна у скрутне становище. Спочатку Путін намагався допомогти Пригожину. Але істеблішмент підтримував регулярну армію, і колективно вдалося переконати Путіна, що Пригожин ставить під загрозу продовження його правління.

Україна скористалася цією внутрішньою боротьбою у Росії. Президент Володимир Зеленський проконсультувався з керівництвом своєї армії, яке одностайно порекомендувало прокрутити пригожинську армію у горезвісній „м'ясорубці“, поки вона знаходиться в такому невигідному становищі. Завдяки цьому українські війська зможуть організувати контратаку, коли вони отримають обіцяну їм сучасну зброю, особливо танки Леопард-2. Це має статися приблизно у травні, але може статися й раніше.

Отже, більшість прогнозів щодо цієї війни, які я представив у Мюнхені місяць тому (зокрема, прогноз потужного українського наступу цієї весни, який рішуче змінить перебіг подій), швидше за все, збудуться. Я, звичайно, в курсі, що ціла низка шанованих видань опублікувала статті, в яких малюється набагато похмуріша картина перспектив цієї війни. Як їх можна примирити з моєю оптимістичною думкою? Лише за допомогою успішної кампанії дезінформації.

Путін відчайдушно потребує угоди про припинення вогню, але не хоче цього визнавати. Глава КНР Сі Цзіньпін з ним в одному човні. Але президент США Джо Байден навряд чи стрибне до нього, скориставшись цим уявним шансом домовитися про припинення вогню, бо він пообіцяв: Америка не вестиме переговори за спиною у Зеленського.

Країни колишньої Радянської імперії, які прагнуть зміцнення своєї незалежності, не можуть дочекатися, коли російська армія буде розгромлена в Україні. У цей момент мріяння Путіна про відродження Російської імперії підуть прахом і перестануть створювати загрозу для Європи.

Розгром російського імперіалізму матиме далекосяжні наслідки для решти світу. Він принесе величезне полегшення відкритим суспільствам та створить колосальні проблеми для закритих. Але що найважливіше, він дозволить світові зосередитися на найголовнішій проблемі — зміні клімату», — йдеться у статті Сороса на сайті NV.

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