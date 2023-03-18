Окупанти перетворили на госпіталь школу, щоб швидше повернути поранених у дію: свіжі дані Генштабу ЗСУ про ситуацію на фронті

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Російська федерація продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Епіцентром бойових дій залишається Бахмут. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

«Не маючи бажаного результату на полі бою, російська федерація застосовує тактику терору проти цивільного населення. Здійснює обстріли міст та сіл, а також об’єктів критичної інфраструктури, нехтуючи нормами Міжнародного гуманітарного права. За добу противник завдав 5 ракетних ударів, 4 з них — по об’єктах цивільної інфраструктури міста Запоріжжя. Також ворог завдав 12 авіаційних ударів та здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню», — йдеться у повідомленні.

В Генштабі додали, що на Куп’янському та Лиманському напрямках противник продовжує спроби прорвати оборону наших військ. Вів безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів Діброва, Верхньокам’янське та Спірне. На Бахмутському напрямку ворог не припиняє спроб захопити місто Бахмут. Наші захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Григорівка та у північній частині Бахмута. На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Кам’янка, Сєверне, Первомайське і Мар’їнка. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде обороні дії. Вчергове обстріляно місто Херсон.

«Протягом доби авіація Сил оборони України завдала 6 ударів по районах зосередження загарбників. Також цієї доби наші захисники збили ворожий БпЛА „Шахед-136“, а підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили 7 районів зосередження особового складу та військової техніки противника», — йдеться у повідомленні.

В Генштабі зазначили, що російські окупанти продовжують використовувати цивільні заклади на тимчасово захопленій території Запорізької області для власних потреб.

«Зокрема, будівлю школи одного із населених пунктів Пологівського району противник використовує як польовий шпиталь на 50 ліжкомісць. Таким чином окупанти намагаються скоротити термін повернення до строю особового складу з числа санітарних втрат. У Рубіжному Луганської області, місцева окупаційна так звана влада примушує населення отримувати громадянство російської федерації. Українських паспортів у людей поки що не відбирають, проте для працевлаштування необхідно мати паспорт громадянина російської федерації», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», окупанти створили нову катівню в Енергодарі, а на Луганщині — різко збільшили кількість евакуацій поранених.

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