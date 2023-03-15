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«Порцелянові» історії
19 березня 2023
МОНА ЛІЗА (ДЖОКОНДА)
МОНА ЛІЗА (ДЖОКОНДА)

Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1985
Скульптор: Francisco Catalá
Висота: 28 cm

Із експозиції «Shvets Museum»

Після відвідування Лувру викладач однієї з паризьких шкіл запропонував старшокласникам описати свої враження від знайомства із портретом легендарної Мони Лізи. Коли на наступному уроці діти почали вголос читати уривки зі своїх творів, виявилося: кожен із них побачив у картині щось таке, що практично кардинально відрізнялося від побаченого іншими однокласниками.

- Як таке могло статися? — Запитала вчителя дівчина, чий твір був визнаний кращим. — Адже ми всі провели однаковий час перед цією картиною, і ніхто з нас не бачив перед собою нічого іншого, окрім неї!

- Давайте я наведу вам такий приклад, — вирішив пояснити вчитель. — У старому міському парку стояло засохле дерево. Якось увечері повз це дерево проходив розшукуваний усіма злочинець — і він страшенно злякався, подумавши, що це стоїть поліцейський, чекаючи на нього.

Потім повз дерев пройшов закоханий юнак — і серце його забилося від радісного хвилювання, оскільки він раптом дізнався в обрисі дерева фігуру своєї коханої — і він навіть прискорив крок, як йому здалося, назустріч їй.

А дитина, що прогулювалася з нянею, налякана нещодавно прочитаною казкою, коли побачила дерево, несподівано розплакалася: їй здалося, що це привид з історії, яка кілька годин тому буквально вразила його уяву.

- І кожній людині, що проходила повз це дерево, воно здавалося чимось іншим. Хоча у всіх випадках дерево залишалося тим самим деревом. Просто ми сприймаємо світ таким, як є самі…

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

Олександр ШВЕЦЬ
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