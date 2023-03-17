На Україну насувається «літнє» потепління та геомагнітна буря силою 5 балів: як готуватися

У п'ятницю, 17 березня, в Україні, згідно з прогнозом синоптиків, встановиться по-справжньому весняна погода.

В більшості північних, центральних областей та в Криму слід очікувати невеликого дощу, (на півночі країни з мокрим снігом), на решті території вдень в Україні без істотних опадів.

«Вітер переважно північний, 7−12 м/с. Температура вночі у західних, Вінницькій та північних областях від 1° тепла до 4° морозу, на решті території 2−7° тепла; вдень 4−9° тепла, у південній частині до 12°; в Карпатах вночі 6−11° морозу, вдень 1−6° тепла», — йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

В столичному регіоні 17 березня буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер північний, 7−12 м/с. Температура по області вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 4−9° тепла;

у Києві вночі близько 0°, вдень 6−8° тепла.

Але вже через кілька днів в Україні настане сезон «майже літньої» погоди. По всій країні як денна так і нічна температура буде вище нуля, з 20 чисел у більшості областей, температура зросте до +13…+15, а десь з 23−24 числа, температура наростатиме до +19…+24. Про це пише у своєму Facebook народний синоптик Станіслав Щедрін.

Сьогодні, 17 березня, очікується слабка геомагнітна буря силою 3 бали. У цей день можливі перепади настрою. Метеозалежні люди можуть відчути легке нездужання. Тому їм потрібно сьогодні уникати конфліктних ситуацій, більше висипатися та довше гуляти на свіжому повітрі.

Найближча сильна магнітна буря очікується 25 березня. Її сила становитиме 5 балів. У цей день можливі головні болі. Можуть спостерігатися різкі перепади настрою, занепад сил, депресія. Нерідко бурі стають причиною інсультів та інфарктів у людей, які мають схильність до серцево-судинних захворювань.

У період магнітних бур рекомендується обмежити будь-яку активність, унеможливити великі фізичні та емоційні навантаження, більше відпочивати, багато часу приділяти сну, займатися спокійними справами та частіше бувати на свіжому повітрі.

Обов'язково потрібно дотримуватися правильного харчування, не їсти жирну та гостру їжу, повністю виключити спиртні напої, вживати більше рідини.

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