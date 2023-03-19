Понад 700 окупантів, 21 танк та 23 броньовані машини: в Генштабі назвали втрати ворога за добу

Розпочалася триста вісімдесят дев’ята доба російського широкомасштабного вторгнення. Основні зусилля противник зосереджує на спробах повного захоплення Донецької та Луганської областей.

Для досягнення своїх цілей продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Протягом минулої доби нашими захисниками було відбито 83 атаки на цій ділянці фронту. Епіцентром бойових дій залишається Бахмут.

За даними Генштабу, минулої доби російська федерація продовжувала застосовувати тактику терору проти цивільного населення України. Обстрілюючи населені пункти, об’єкти критичної інфраструктури, противник повністю ігнорує закони і звичаї війни.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала 10 ударів по районах зосередження окупантів. Також було збито «шахед-136», а наші ракетники і артилеристи уразили 7 районів зосередження особового складу та військової техніки противника.

В результаті дій наших військових, за минулу добу ворог втратив:

- особового складу — 164 910 (+710) осіб,

- танків — (+21) од,

- бойових броньованих машин — 6853 (+23) од,

- артилерійських систем — 2568 (+8) од,

- РСЗВ — 507 (+1) од,

- засобів ППО — 268 (+3) од,



- автомобільної техніки та автоцистерн — 5408 (+4) од,

- спеціальної техніки — 262 (+3).

У своїх коментарях українці щиро дякують військовим за надлюдські зусилля на фронті та знищення російських окупантів.



Нагадаємо, відомий американський фінансист Джордж Сорос вважає, що ЗСУ взяли правильну тактику щодо стримання росіян під Бахмутом. Завдяки цьому українські війська зможуть організувати потужну контратаку, коли вони отримають обіцяну їм сучасну зброю від Заходу.

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