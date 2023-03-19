38.29 / 38.91 40.38 / 41.15
Київ: +1
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Провела обряд на смерть путіна: відома співачка «перевтілилась» у шаманку

10:45 19 березня 2023
Путін

Російський диктатор володимир путін завдав стільки горя й біди нашій країні, що більшість українців щиро бажають йому скоріше опинитись перед судом в Гаазі. Також ніхто не буде жаліти за путіним, якщо він взагалі піде на «той світ».

А щоб цей день настав скоріше, багато хто з українців готовий звертатись не тільки до ЗСУ, а й до магів та інших фахівців окультних наук.

Приміром, українська виконавиця Злата Огнєвіч навіть провела обряд на смерть путіна — людини, яка спричинила українцям стільки страждань.

Звичайно, обряд був жартівливим. Відео його проведення співачка поділилася у соціальній мережі.

У кадрі Огнєвіч у білій сорочці приміряла на голову незвичний вінок з бісеру, взяла до рук свічку та спалила листочок з написом: «Putin RIP». До ролика виконавиця також додала веселе озвучування-мем з нашумілим діалогом верховинської ворожки Килини.


Шанувальників співачки такий «обряд» дуже повеселив, про що вони й написали у коментарях. Також висловлювались бажання, що «хоч би спрацювало», «той випадок, коли всі засоби хороші!», «давайте об'єднаймося і всі зробимо», «Розсмішили, дякую за гарний настрій».

Інша представниця шоу-бізнесу, дружина продюсера «Квартал 95» та зірка «Під Полтавою» Ганна Саліванчук також хоче, щоб думки кожного українця щодо путіна спрацювали. Жінка мріє про матеріалізацію своїх побажань очільнику кремля.

137

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

зодіак

Рибам — приємні несподіванки, Терезам — дачні радощі, Ракам — гарна компанія: гороскоп на 19 березня, день Водяного Щура

битва під Кумейками

Випадково виявлене місце грандіозної битви за участю Богдана Хмельницького: вчені вважають знахідку безпрецедентною

Тіна Кароль

«Тільки не Кароль»: мережа відреагувала на пошуки тренерів нового сезону «Голосу країни»

паска

Дуже смачна, в міру солодка, волога: рецепт ідеальної паски, який під силу кожній господині

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту