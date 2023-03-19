Провела обряд на смерть путіна: відома співачка «перевтілилась» у шаманку

Російський диктатор володимир путін завдав стільки горя й біди нашій країні, що більшість українців щиро бажають йому скоріше опинитись перед судом в Гаазі. Також ніхто не буде жаліти за путіним, якщо він взагалі піде на «той світ».

А щоб цей день настав скоріше, багато хто з українців готовий звертатись не тільки до ЗСУ, а й до магів та інших фахівців окультних наук.

Приміром, українська виконавиця Злата Огнєвіч навіть провела обряд на смерть путіна — людини, яка спричинила українцям стільки страждань.

Звичайно, обряд був жартівливим. Відео його проведення співачка поділилася у соціальній мережі.

У кадрі Огнєвіч у білій сорочці приміряла на голову незвичний вінок з бісеру, взяла до рук свічку та спалила листочок з написом: «Putin RIP». До ролика виконавиця також додала веселе озвучування-мем з нашумілим діалогом верховинської ворожки Килини.

Шанувальників співачки такий «обряд» дуже повеселив, про що вони й написали у коментарях. Також висловлювались бажання, що «хоч би спрацювало», «той випадок, коли всі засоби хороші!», «давайте об'єднаймося і всі зробимо», «Розсмішили, дякую за гарний настрій».

Інша представниця шоу-бізнесу, дружина продюсера «Квартал 95» та зірка «Під Полтавою» Ганна Саліванчук також хоче, щоб думки кожного українця щодо путіна спрацювали. Жінка мріє про матеріалізацію своїх побажань очільнику кремля.

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