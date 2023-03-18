путін за ґратами: правник розповіла про умови, за яких він постане перед судом

володимир путін — злочинець. Але довести це і притягнути російського диктатора до відповідальності непросто, вважають західні правники. Найперспективнішим вони називають обвинувальний акт, заснований на злочині агресії, також відомому як злочин агресивної війни. Про це повідомила професорка Штефані Бок з Міжнародного центру досліджень і документації воєнних злочинів в коментарі Münchner Merkur.

«Довести це набагато легше і очевидніше, ніж притягнути путіна до відповідальності за воєнні злочини, геноцид або злочини проти людяності, — каже Бок. — Крім того, злочин агресії — це корінь усього зла в цьому випадку. Всі воєнні злочини, всі злочини проти людяності, які ми бачимо в Україні, пов'язані з тим, що передовсім ця агресія відбулася».

Експерт з міжнародного права нагадує про Статут ООН, який передбачає, що жодна країна не повинна вторгатися в іншу. Агресивні війни заборонені, і тому Міжнародний кримінальний суд в Гаазі (МКС) може розглядати справи не тільки за воєнні злочини, геноцид і злочини проти людяності, а й за злочин агресії. Тобто цей злочин є порушенням Статуту ООН. Порушити його може лише центральне політичне і військове керівництво. Вже зараз є достатньо доказів для притягнення до суду кремлівського диктатора за цей злочин.

Проте МКС в цьому випадку дуже обмежений у своїй компетенції. Тому що він може переслідувати за злочин агресії лише в тому випадку, якщо держава-агресор ратифікувала статут Міжнародного кримінального суду. Росія цього не зробила. Як каже Штефані Бок, проблему можна було б обійти, якби Рада безпеки ООН доручила це завдання МКС. Однак росія як постійний член Радбезу, скоріш за все, скористається своїм правом вето на це рішення.

Хто ж може висунути звинувачення путіну за війну в Україні? З цього приводу нещодавно міністр закордонних справ Німеччини Аннелена Бербок оприлюднила дві пропозиції. Перша — створення міжнародного спеціального трибуналу, заснованого на українському законодавстві та доповненого міжнародними елементами. Іншими словами, додатковий кримінальний суд для висунення звинувачень у російській агресії. Україна вже кілька місяців працює над створенням спеціального міжнародного трибуналу за зразком Нюрнберзького. Друга, менш вірогідна можливість — це середньострокова реформа Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

Штефані Бок вважає, що міжнародний спеціальний трибунал є найбільш ймовірним варіантом. Навіть для тих, хто сумнівається побачити путіна на лаві підсудних. Експертка переконана: «Ми бачили так багато нереалістичних речей у міжнародному кримінальному праві. Під час Другої світової війни ніхто не очікував, що одного дня ми опинимося в Нюрнберзі. Малоймовірне не означає неможливе, особливо в міжнародному кримінальному праві. Вже самі по собі сумніви в доведенні вини путіна є визнанням несправедливості, яку він чинить стосовно України».

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт путіна.

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