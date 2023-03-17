«Залізо не вимкнути»: Саліванчук розповіла, як тренувалась всупереч путіну

Дружина продюсера «Квартал 95» Ганна Саліванчук полюбляє частувати домашніх вишуканими стравами.

А так як приготування неможливе без «зняття проб», то красуня зіткнулась з неочікуваною проблемою — зайвою вагою. І змушена ходити на тренування задля схуднення.

Взимку Ганна Саліванчук зізналася, що її вага у 63 кг давно не здається їй прийнятною і вона хоче схуднути до 55. З того часу зірка займається у залі, ходить у сауну та у басейн, а також змінила режим харчування.

Але внаслідок частих повітряних тривог робити це іноді непросто. Приміром, на днях тривога прийшлась саме на час тренування Ганни.

«Вже 1 рік та 20 днів кожен українець мріє, щоб воно здохло. Щоб була перемога. І чому думки не є матеріальними і все не спрацьовує, як у мене сьогодні з тривогою!» — пише жінка, маючи під словом «воно», певно, главу кремля, якого багато хто в Україні називає саме так через його відоме призвісько.

«Але якщо жінка з ранку встала з настроєм і хоче займатися спортом, то її тривога не зупинить! Мене не вигнали, але намагалися вимкнути тренажери, але залізо не вимкнути!» — розповіла Саліванчук у сторіз у соцмережі.

Тобто, Ганна стійко продовжила тренування всупереч «тому» з його літаками та ракетами.

І певно, у найближчому майбутньому досягне своїх цілей, адже жінку, яка має намір здійснити свою мрію, ніякий диктатор не може зупинити.

Нещодавно Ганна Саліванчук розповіла як справлялася з черговою проблемою — її 7-річний син Гліб серйозно травмувався у школі на уроці фізкультури. Хлопець розбив голову. Довелося звертатися до лікарів.

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