Кім Бесінджер ризикнула погодитися на зйомки у рімейку легендарного фільму «Дев'ять з половиною тижнів»

Стрімінгова компанія Amazon Prime Video приступає до зйомок рімейку культового фільму «Дев'ять з половиною тижнів», який спричинив фурор у середині 80-х. Головні ролі в еротичній драмі Едріана Лайна виконали Мікі Рурк та Кім Бесінджер. Картину було знято за мотивами однойменного роману Елізабет Макнейл.

Кадр з фільма «Дев'ять з половиною тижнів»

Бесінджер стала завдяки цій ролі секс-символом Голлівуду. Нині акторці 69 років. І вона ризикнула дати згоду на участь у рімейку!

Звичайно, Кім зіграє роль другого плану, але все ж таки не всяка актриса зважиться на такий крок. Бесінджер гратиме професора університету.

Рімейк заплановано як серіал. Компанія виділила гроші на десять епізодів. Подробиці проєкту не повідомляються. Відомо, що його учасники мають намір зробити акцент на еротиці, щоб серіал більше відповідав стилістиці роману. Зйомки розпочнуться влітку у Лондоні та Манчестері.

Роман був опублікований у 1978 році. Елізабет Макнейл — псевдонім. Журналістка Інгеборг Дей не ризикнула поставити своє ім'я на обкладинку.

Свою другу книгу — «Примарний вальс» — Дей випустила 1980 року. Це були її мемуари, в яких вона розповіла про свого батька-нациста (він був родом з Австрії) та смерть сина у дитячому віці. Інгеборг наклала на себе руки у 2011 році.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що на колишнього чоловіка Кім Бесінджера Алека Болдвіна українська родина подала до суду через війну з росією.

56

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram