«Золота малина"-2023: найгіршим фільмом року стала «Блондинка», номінована на «Оскар»

У суботу, 11 березня, у Лос-Анджелесі оголосили лауреатів антипремії «Золота малина» (Razzie Award), яка щороку присуджується за сумнівні досягнення у кінематографі. Це була вже 43 церемонія Razzie Award. За традицією, її проводять за день до вручення премії «Оскар».

Як уже повідомляли «ФАКТИ», цього року «Золота малина» та нагороди Американської кіноакадемії як ніколи раніше тісно перетнулися. Серед претендентів на обидві премії опинилися фільми «Блондинка» та «Елвіс». В результаті обидві стрічки отримали по дві «Золоті малини», що їх творців, звичайно, не тішить.

Біографічна драма про життя та кар'єру легендарної Мерилін Монро «Блондинка» названа найгіршим фільмом року. Її автор Ендрю Домінік удостоївся антипремії за найгірший сценарій.

Знаменитий Том Генкс несподівано приніс два кошики із «золотими ягідками» фільму «Елвіс». Це ще одна біографічна драма, присвячена життю короля рок-н-ролу Елвіса Преслі. Генкса названо найгіршим актором другого плану за роль Полковника Тома Паркера, менеджера Преслі. Він же «переміг» у номінації «Найгірший дует на екрані». Як зазначається у поясненні, яке надали організатори Razzie Award — «за його латексно-гладке обличчя та сміхотворний акцент».

Ще один лауреат премії «Оскар» у минулому, актор Джаред Лето, цього разу «заробив» «Золоту малину». Антипремію йому присудили як найгіршому акторові за головну роль у фільмі «Морбіус».

Партнерку Лето по картині Адріа Архона визнано найгіршою актрисою другого плану.

А ось із номінацією «Найгірша актриса» стався казус. У січні, коли були оголошені претенденти на «Золоту малину», у списку опинилася Райан Кіра Армстронг, виконавиця головної ролі в рімейку фільма жахів «Та, що запалює поглядом» за романом Стівена Кінга. Організатори Razzie Award зазнали різкої критики за такий вибір. У соцмережах на них обурилися обурення сотні користувачів. Справа в тому, що Армстронг лише 12 років! І люди справедливо вказували на те, що ризик отримати «Золоту малину» у такому віці може завдати непоправної психологічної травми.

Ім'я юної актриси зі списку номінантів забрали. І в категорії «Найгірша актриса» організатори Razzie Award нагородили… самі себе! У поясненні сказано: «За найгірший відбір претенденток у номінації «Найгірша актриса».

У категорії «Найгірший режисер» переміг дует в особі Колсона Бейкера (Machine Gun Kelly) та Дерека Райана Сміта (Mod Sun). Два музиканти на свою голову зняли фільм «Доброго ранку», який і зробив їх володарями «Золотої малини».

У номінації «Гірший ремейк, ріп-офф або сіквел» антипремія дісталася «Піноккіо». Наголошуємо, не йдеться про мультфільм «Піноккіо», який зняв Гільєрмо дель Торо. Ця чудова стрічка претендує на премію «Оскар».

Серед номінацій Razzie Award є одна, яка, без сумніву, приємна для тих, хто її отримує. Вона називається Razzie Redeemer Award (перекласти можна як «Золота малина» тому, хто спокутував свою провину"). Вручають її акторам, які в минулому отримували «кошик з ягідками», але зуміли довести, що все ж таки мають талант. Цього року «спокутував провину» Колін Фаррелл. Нагадаємо, він претендує на премію «Оскар» за головну роль у фільмі «Банші Інішеріна» .

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