Через війну з росією українська родина подала до суду на Алека Болдвіна

У п'ятницю, 10 лютого, стало відомо, що родичі Галини Гатчінс, які мешкають в Україні, подали до суду на Алека Болдвіна. Нагадаємо, кінооператорка Гатчінс загинула в жовтні 2021 року на зйомках вестерну «Раст». Болдвін був виконавцем головної ролі та продюсером фільму. Він зробив фатальний постріл на знімальному майданчику, який спричинив смерть Галини.

Батьки та сестра кінооператора найняли американського адвоката. Їхні інтереси представляє Глорія Олред. Вона заявила журналістам, що її клієнти вимагають від актора відшкодувати збитки, оскільки втрата Галини обтяжується для них російським вторгненням в Україну.

За словами адвокатки, мати Гатчінс, Ольга Соловей, працює медсестрою. Вона доглядає поранених військовослужбовців. Сестра Галини Світлана змушена сама ростити двох дітей, доки її чоловік бере участь у бойових діях.

Олред підкреслила, що Галина Гатчінс не дозволила б батькам, сестрі та племінникам залишатися в країні під час війни, якби була жива. «Вона могла б перевезти їх до США», — заявила адвокатка.

Мати та сестра Гатчінс записали відео для суду. Вони повідомили, що втрата Галини стала для них величезним горем. Вони хочуть, щоб винні у її смерті не уникли покарання.

Олред зазначає, що Болдвін міг би допомогти родичам Галини у питанні переїзду до США.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що з актором судився чоловік Галини Метью Гатчінс. У жовтні 2022 року він відкликав позов, досягнувши досудової угоди з актором.

Наприкінці січня прокуратура штату Нью-Мексико офіційно звинуватила Болдвіна у ненавмисному вбивстві Галини Гатчінс. Якщо Алека визнають винними, йому загрожує до 18 місяців ув'язнення та штраф у розмірі 5 000 доларів.

У заголовку: стоп-кадр відео

191

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram