Виплат 4 тисяч грн від «Червоного хреста» не чекайте: стало відомо про нову шахрайську схему в Україні

Після того, як представництво Червоного Хреста в Україні почало виплачувати грошову допомогу у розмірі 4 тисяч грн ветеранам війни з інвалідністю І або II групи, яка була отримана внаслідок бойових дій, цим вирішили скористатися шахраї.

Шахраї створили фейковий сайт «Міжнародний фонд допомоги Червоного Хреста», за допомогою якого виманюють гроші з довірливих українців, повідомили в організації.

«Мережею поширюється неправдива інформація про нібито виплати платіжних доручень від Червоного Хреста України на банківські рахунки громадян після сплати юридичних послуг. Це шахраї, які з метою збору коштів від громадян та їх особистої інформації, створили фейковий сайт «Міжнародний фонд допомоги Червоного Хреста», — йдеться в повідомленні.

Червоний Хрест України наголошує, що не має жодного стосунку до цього сайту, не займається виплатами таких платіжних доручень і ніколи не бере плату за юридичні послуги.

Про всі наявні програми й грошову підтримку закликають дивитися на офіційних джерелах.

«ФАКТИ» розповідали, як шахраї знімають гроші з банківських карток українців.

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