Ветеранам з інвалідністю почали виплачувати допомогу від Червоного Хреста: куда звертатись

Представництво Червоного Хреста України починає виплачувати грошову допомогу ветеранам війни з інвалідністю І або II групи, яка була отримана внаслідок бойових дій.

Виплати здійснюються разом з Мінветеранів. Заявку можна подавати з 16 лютого. Про це йдеться на сторінці уряду.



Ветерани війни, що отримали інвалідність внаслідок війни, зможуть отримувати по 4 тисячі гривень протягом чотирьох місяців.

Як подати заяву:

Зайдіть на сторінку веб-сайту;

Перейдіть за посиланням «Надання підтримки особам з інвалідністю внаслідок війни».

Пройдіть електронну ідентифікацію за допомогою електронного підпису.

Перевірте своє прізвище, ім'я, по-батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків та зазначте свій міжнародний номер банківського рахунку IBAN, номер телефону, адресу електронної пошти.

Якщо всі дані введено вірно — надішліть заяву.

Після надсилання заяву буде відправлено до Мінветеранів для підтвердження наявності статусу ветерана війни — особи з інвалідністю І або II групи в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни.

Якщо особа відповідає цьому критерію, тоді знеособлені дані заявника в автоматичному режимі передаються до Червоного Хреста України для подальшої виплати грошової допомоги на вказаний у заяві банківський рахунок.

Нагадаємо, від ООН українці можуть отримати підвищену грошову допомогу. Більш детально про це у матеріалі «ФАКТІВ».

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