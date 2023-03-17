В Одеській області шахраї роблять дублікати банківських карток: як не стати жертвою аферистів

Час від часу в Україні виявляють шахраїв, які полюють на гроші на банківських рахунках українців.

Так, в Одеській області аферисти роблять дублікати банківських карток під час оплати послуг, а потім знімати гроші з рахунку.

Про це повідомили в обласному главку поліції.

«Аферисти виманюють платіжні дані банківських карток не тільки на фішингових сайтах та під час особистого спілкування, а й створюючи „картки-близнюки“. Для такого виду шахрайства правопорушники використовують копію магнітної стрічки, що містить зашифрований ключ доступу до вашого рахунку», — йдеться у повідомленні.

Як це відбувається. Людина розраховується за отримані послуги чи товари своєю карткою у магазині, кафе, ресторані, аптеці тощо та віддає її в руки персоналу.

Якщо серед нього є шахраї, вони можуть просканувати картку двічі. Перший раз через термінал банківської чи фінансової установи для оплати рахунку, а другий раз — через спеціальний скан, який зчитує індивідуальні дані. Після цього шахраї виготовляють дублікат магнітної стрічки, який наклеюють на картку з відповідними параметрами. Це дає їм можливість знімати гроші, які є на рахунку потерпілого.

Українцям радять нікому не передавати картку для розрахунку, а завжди робити це самостійно та через офіційні банківські термінали.

Якщо запобігти злочину не вдалося, слід звернутися в банк для блокування своєї картки та у поліцію для встановлення й притягнення до відповідальності зловмисника.

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