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Події

Бив палицею, а тоді задушив: на Львівщині син безжально розправився з рідною матір’ю

15:21 19 березня 2023
Удушення

У Львівській області 39-річного чоловіка визнано винним в умисному вбивстві рідної матері. Йому призначено покарання у виді 7 років та 6 місяців позбавлення волі.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Львівської обласної прокуратури.

«В одному із сіл Яворівського району засуджений проживав із своєю 60-річною матір’ю. Вони часто розпивали алкогольні напої. Під час чергового застілля між матір’ю та сином виникла суперечка. Засуджений завдав удари кулаками по голові та тілу жінки, після чого взяв дерев’яну палицю та продовжував бити нею. Після того накрив її обличчя светром, щоб закрити доступ кисню та почав душити руками за шию», — йдеться в повідомленні відомства.

Згідно з висновком медекспертів, смерть від асфіксії настала миттєво.

Чоловік відбуватиме призначене йому покарання у в'язниці.

Нагадаємо, що у Києві досі триває кримінальне провадження у справі про завдання смертельних травм літньому подружжю — підозрюваним є їх рідний 31-річний син.

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Удушення

Бив палицею, а тоді задушив: на Львівщині син безжально розправився з рідною матір’ю

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