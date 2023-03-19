38.31 / 38.93 40.40 / 41.15
Київ: +9
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Зірка «Парку юрського періоду» Сем Ніл розповів про свій невтішний діагноз

20:14 19 березня 2023
Сем Ніл

Знаменитий голлівудський актор Сем Ніл в інтерв'ю британській газеті The Guardian зізнався, що важко хворий. У нього лейкемія 3 стадії. «Я не боюся вмирати, але це мене засмучує. Я хотів би пожити ще десяток-другий років», — сказав 75-річний актор.

Зірка «Парку юрського періоду» та десятків інших популярних фільмів уточнив свій діагноз — ангіоіммунообластна Т-клітинна лімфома.

Ніл дізнався про те, що хворий на рак крові у 2022 році. Він пройшов курс хімієтерапії. Йому також призначили спеціальний препарат, який слід приймати регулярно до кінця життя. Нині його хвороба у стані ремісії.

Ніл дізнався про те, що хворий на рак крові у 2022 році. Фото: The Guardian

Через свій стан Ніл більше не може зніматися у фільмах, принаймні на даному етапі. Тому він вирішив написати мемуари.

«Після діагнозу я зрозумів, що мені нема чим зайнятися. А я звик працювати. Я люблю працювати та люблю ходити на роботу. Мені подобається щодня контактувати з людьми, насолоджуватися їх товариством та дружбою. Але раптом я втратив усе це і подумав: «Що ж мені робити?» — пояснив своє рішення актор.

Працював над книгою Ніл швидко. Дуже хотів встигнути закінчити її. Мемуари мають з'явитися у продажу у США, Великій Британії та Австралії 21 березня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що у тяжкохворого Брюса Віліса діагностували нову невиліковну хворобу, а у Шерон Стоун виявили пухлину.

24

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Олександр Гордєєв із сином Олексієм у шпиталі

42 дні без їжі: окупанти утримували в підвалі під Бахмутом пораненого сина відомого музиканта

дівчина

Прикмети про гроші, які дійсно працюють: в них вірять навіть багатії

паска

Дуже смачна, в міру солодка, волога: рецепт ідеальної паски, який під силу кожній господині

зодіак

Рибам — приємні несподіванки, Терезам — дачні радощі, Ракам — гарна компанія: гороскоп на 19 березня, день Водяного Щура

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту