Зірка «Парку юрського періоду» Сем Ніл розповів про свій невтішний діагноз

Знаменитий голлівудський актор Сем Ніл в інтерв'ю британській газеті The Guardian зізнався, що важко хворий. У нього лейкемія 3 стадії. «Я не боюся вмирати, але це мене засмучує. Я хотів би пожити ще десяток-другий років», — сказав 75-річний актор.

Зірка «Парку юрського періоду» та десятків інших популярних фільмів уточнив свій діагноз — ангіоіммунообластна Т-клітинна лімфома.

Ніл дізнався про те, що хворий на рак крові у 2022 році. Він пройшов курс хімієтерапії. Йому також призначили спеціальний препарат, який слід приймати регулярно до кінця життя. Нині його хвороба у стані ремісії.

Ніл дізнався про те, що хворий на рак крові у 2022 році. Фото: The Guardian

Через свій стан Ніл більше не може зніматися у фільмах, принаймні на даному етапі. Тому він вирішив написати мемуари.

«Після діагнозу я зрозумів, що мені нема чим зайнятися. А я звик працювати. Я люблю працювати та люблю ходити на роботу. Мені подобається щодня контактувати з людьми, насолоджуватися їх товариством та дружбою. Але раптом я втратив усе це і подумав: «Що ж мені робити?» — пояснив своє рішення актор.

Працював над книгою Ніл швидко. Дуже хотів встигнути закінчити її. Мемуари мають з'явитися у продажу у США, Великій Британії та Австралії 21 березня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що у тяжкохворого Брюса Віліса діагностували нову невиліковну хворобу, а у Шерон Стоун виявили пухлину.

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