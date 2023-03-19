Мешканцям однієї з областей видаватимуть по 6600 грн на кожного члена сім’ї: названо телефони для реєстрації

Мешканці Харкова та Харківської області можуть отримати грошову допомогу в рамках нового проєкту української громадської організації «МАРТІН-клуб» та міжнародної організації гуманітарної допомоги Mercy Corps. Йдеться про 2200 грн на місяць на кожного члена сім’ї протягом трьох місяців, повідомляється у Facebook «МАРТІН-клубу».

Хто може претендувати на допомогу

Програма спрямована на мешканців Харкова та Харківської області з вразливих верств населення, які постраждали від війни, і не отримували грошової допомоги від інших подібних організацій протягом останніх двох місяців. Окрім цього, звернутися за допомогою можуть і мешканці інших областей — реєстратори передадуть інформацію партнерським організаціям, які працюють за подібними програмами в інших регіонах.

Як зареєструватися для отримання допомоги?

Це можна зробити за номерами мобільних операторів:

+38 (099) 198 21 28;

+38 (096) 198 21 28;

+38 (073) 198 21 28.

Графік роботи гарячої лінії: з понеділка по п’ятницю з 9:00 по 18:00.

Яку інформацію потрібно надати при реєстрації

Потрібно вказати:

індивідуальний податковий номер;

номер ID картки чи паспорта;

кількість членів домогосподарства;

фактичне місце проживання;

номер IBAN.

Нагадаємо, раніше фахівець порадив, як збільшити шанси на отримання грошової допомоги вразливим верствам українців від ООН.

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