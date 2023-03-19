38.31 / 38.93 40.40 / 41.15
Київ: +9
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Мешканцям однієї з областей видаватимуть по 6600 грн на кожного члена сім’ї: названо телефони для реєстрації

18:05 19 березня 2023
Виплати

Мешканці Харкова та Харківської області можуть отримати грошову допомогу в рамках нового проєкту української громадської організації «МАРТІН-клуб» та міжнародної організації гуманітарної допомоги Mercy Corps. Йдеться про 2200 грн на місяць на кожного члена сім’ї протягом трьох місяців, повідомляється у Facebook «МАРТІН-клубу».

Хто може претендувати на допомогу

Програма спрямована на мешканців Харкова та Харківської області з вразливих верств населення, які постраждали від війни, і не отримували грошової допомоги від інших подібних організацій протягом останніх двох місяців. Окрім цього, звернутися за допомогою можуть і мешканці інших областей — реєстратори передадуть інформацію партнерським організаціям, які працюють за подібними програмами в інших регіонах.

Як зареєструватися для отримання допомоги?

Це можна зробити за номерами мобільних операторів:

  • +38 (099) 198 21 28;
  • +38 (096) 198 21 28;
  • +38 (073) 198 21 28.

Графік роботи гарячої лінії: з понеділка по п’ятницю з 9:00 по 18:00.

Яку інформацію потрібно надати при реєстрації

Потрібно вказати:

  • індивідуальний податковий номер;
  • номер ID картки чи паспорта;
  • кількість членів домогосподарства;
  • фактичне місце проживання;
  • номер IBAN.

Нагадаємо, раніше фахівець порадив, як збільшити шанси на отримання грошової допомоги вразливим верствам українців від ООН.

191

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

зодіак

Рибам — приємні несподіванки, Терезам — дачні радощі, Ракам — гарна компанія: гороскоп на 19 березня, день Водяного Щура

паска

Дуже смачна, в міру солодка, волога: рецепт ідеальної паски, який під силу кожній господині

чищення машинки

Профілактика для пралки: проводьте її для вашої машини, і вона прослужить справно довгі роки

Тіна Кароль

«Тільки не Кароль»: мережа відреагувала на пошуки тренерів нового сезону «Голосу країни»

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту