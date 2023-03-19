Мешканцям однієї з областей видаватимуть по 6600 грн на кожного члена сім’ї: названо телефони для реєстрації
Мешканці Харкова та Харківської області можуть отримати грошову допомогу в рамках нового проєкту української громадської організації «МАРТІН-клуб» та міжнародної організації гуманітарної допомоги Mercy Corps. Йдеться про 2200 грн на місяць на кожного члена сім’ї протягом трьох місяців, повідомляється у Facebook «МАРТІН-клубу».
Хто може претендувати на допомогу
Програма спрямована на мешканців Харкова та Харківської області з вразливих верств населення, які постраждали від війни, і не отримували грошової допомоги від інших подібних організацій протягом останніх двох місяців. Окрім цього, звернутися за допомогою можуть і мешканці інших областей — реєстратори передадуть інформацію партнерським організаціям, які працюють за подібними програмами в інших регіонах.
Як зареєструватися для отримання допомоги?
Це можна зробити за номерами мобільних операторів:
- +38 (099) 198 21 28;
- +38 (096) 198 21 28;
- +38 (073) 198 21 28.
Графік роботи гарячої лінії: з понеділка по п’ятницю з 9:00 по 18:00.
Яку інформацію потрібно надати при реєстрації
Потрібно вказати:
- індивідуальний податковий номер;
- номер ID картки чи паспорта;
- кількість членів домогосподарства;
- фактичне місце проживання;
- номер IBAN.
Нагадаємо, раніше фахівець порадив, як збільшити шанси на отримання грошової допомоги вразливим верствам українців від ООН.191
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