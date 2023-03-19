На Херсонщині гауляйтери насильно розміщують оккупантів у будинках місцевих жителів, які втекли від «російського світу», — Генштаб

Протягом 389-ї доби протистояння російській повномасштабній навалі українці пережили один ракетний та сім авіаційних ударів ворога, який на додачу здійснив 9 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, російські окупанти цинічно вдарили по житловому будинку у Василівському районі та по об’єктах цивільної інфраструктури Кам’янського Запорізької області. Також російська армія обстріляла об’єкти цивільної інфраструктури на Донеччині. Є загиблі та поранені, пошкоджено багатоповерхівки, приватні житлові будинки та школи, доповіли у Генеральному штабі ЗСУ.

Авіація ж Сил оборони протягом доби завдала удару по російському зенітно-ракетному комплексу (його тип ще уточнюється), 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та складу боєприпасів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили ворожий зенітний ракетний комплекс «Тор» та 2 райони зосередження окупантів.

Окупаційні війська продовжують спроби прорвати оборону наших військ на Куп’янському та Лиманському напрямках, де безуспішні наступальні дії тривали в районі населеного пункту Новоселівське. Також армія рф здійснила артилерійські обстріли районів Куп’янська, Крохмального, Піщаного та Берестового Харківської області та кількох населених пунктів на Луганщині.

На Бахмутському напрямку досі триває штурм Бахмута. Відбито атаки противника в районах прилеглих населених пунктів Іванівське, Богданівка та Григорівка, а також самого міста-фортеці. Ворожих обстрілів зазнали Васюківка, Бахмут, Григорівка, Іванівське, Костянтинівка, Залізне та низка інших населених пунктів Донецької області.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах Кам’янки, Авдіївки, Бердичів та Мар’їнки, а також обстріляв Вугледар і 8 сусідніх сіл.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону, попутно окупанти продовжують чинити психологічний тиск на місцеве населення з метою примусу до отримання громадянства російської федерації. Так, в населеному пункті Азовське тимчасово зайнятої території Запорізької області, посилено контррозвідувальний режим. Під час нього активно перевіряють місцеве населення на предмет наявності російського паспорта. Громадяни, які його не мають, вимушені миритися з додатковими перевірками, які супроводжуються затриманням.

Також, російські окупанти продовжують чинити мародерство, відбираючи житло у мирних громадян України. Зокрема, в населеному пункті Стрілкове тимчасово зайнятої території Херсонської області, в сільській раді, за лобіювання сільського голови та на підставі примусово зібраних підписів місцевих депутатів розробляється розпорядження щодо примусового незаконного відчуження будинків громадян України, які вимушено залишили населений пункт. Житло хочуть передати для проживання військовослужбовцям російської окупаційної армії.

Нагадаємо, днями стало відомо про розстріл російськими окупантами на Херсонщині психічно хворої жінки, родичам якої повідомили, що вона нібито підірвалася на міні.

Фото Генштабу ЗСУ

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