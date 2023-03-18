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Події

Рашисти вдарили по Краматорську: є загиблі та поранені (фото)

17:59 18 березня 2023
Обстріл

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Щонайменше 2 людини загинуло і 5 поранено внаслідок обстрілу Краматорська. Донецької області. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

«Росіяни обстріляли місто касетними боєприпасами, поцілили у парк Бернацького і ритуальну службу. За попередньою інформацією, пошкоджено з десяток житлових будинків та декілька автівок. Український Краматорськ — один із найбільших подразників для росіян. Вони цілеспрямовано б'ють по місту, намагаючись вбити якомога більше його мирних жителів. За всі злочини будуть відповідати. Ордер на путіна від Міжнародного кримінального суду — це перший крок до справедливого покарання!» — йдеться у повідомленні.

Також він повідомив про обстріл селища міського типу Нью-Йорк.

«Росіяни завдали удару по селищу близько першої години ночі, ракетою. Пошкодили приватні та багатоквартирні будинки й дорогу. За щасливим збігом обставин, минулося без жертв», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», в ніч на 18 березня під час ракетного удару по Запоріжжю рашисти поцілили у житловий комплекс міста, майже повністю зруйнувавши розташований біля нього ресторан.

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