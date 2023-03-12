Сказали рідним, що підірвалася на міні: на окупованій Херсонщині рашисти розстріляли психічно хвору жінку

На тимчасово окупованих територіях російські військові розстрілюють і військовополонених українців, і цивільних.

Як повідомляють в Центрі журналістських розслідувань, 9 березня в селі Малокаховка Каховської територіальної громади на окупованій частині Херсонщини була вбита 50-річна жінка, яка страждала на психічний розлад. Окупанти розстріляли її, щоб не надавати жінці медичну допомогу. Її тіло відвезли нібито на «медичну експертизу», а рідним пояснили, що жінка «підірвалася на міні».

Місцеві розповідали журналістам, що два тижні тому у жінки сталося загострення і вона почала агресивно себе поводити. Люди звернулися за допомогою до «гауляйтера», але той від них відмахнувся. Хвора кілька разів виходила з села в бік позицій російських військових, розташованих на узбережжі Каховського водосховища, однак згодом вони її повертали назад.

«9 березня в Малокаховці вночі вимкнули світло і біля п’ятої години ранку жінка знову вийшла з села до позицій російських військових. Невдовзі звідти пролунали постріли», — розповіли джерела ЦЖР. Згодом з`явилася версія про «підрив на міні» та «експертизу».

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Фото з сайту investigator.org.ua

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