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Події

Курсант застрелився у львівському університеті внутрішніх справ: ЗМІ повідомили подробиці (фото)

9:46 20 березня 2023
Самогубство

В Україні, де нещодавно офіцер побив солдата в учбовому центрі, у Львівському університеті внутрішніх справ під час добового наряду застрелився курсант. Про це повідомляє Telegram-канал Cadet INFO.

«Як повідомляють курсанти даного закладу, подія сталась сьогодні під час перебування курсанта в наряді, він застрелився з АКС-74У (зброю курсантам видають під час добових чергувань на окремих постах). Причиною даного випадку курсанти зазначають погрози декана факультету у бік курсанта», — йдеться у повідомленні Telegram-каналу.

Там зазначили, що курсанту нібито погрожував декан.

«Причиною цього слугувала відмова курсанта від постійних публікацій активності факультету у соціальних мережах. Також потрібно вказати, що зі слів курсантів, загиблий залишив записку, в якій вказав причини свого вчинку та детально розписані ситуацію про керівників та факультет, проте записка десь зникла», — йдеться у повідомленні Telegram-каналу.

Раніше «ФАКТИ» писали про родину загиблого бійця, яка проводить власне розслідування, бо не вірить у його самогубство. Боєць перед смертю скаржився на погрози, бо відмовлявся підписувати документи, за які у майбутньому поніс би кримінальну відповідальність.

Фото: Cadet INFO

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