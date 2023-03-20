Фінансова криза: щоб уникнути краху швейцарський банк Credit Suisse продано конкуренту за 2 млрд доларів

Завершилися переговори з порятунку великого швейцарського банку Credit Suisse. Як уже повідомляли «ФАКТИ», його акції впали минулого тижня. Центробанк Швейцарії погодився виділити Credit Suisse терміновий кредит у розмірі 51 млрд євро. Однак ситуацію це не врятувало.

Втрутився уряд Швейцарії. Він запропонував іншому великому банку — UBS — викупити свого головного конкурента. Спочатку керівництво UBS і Credit Suisse заявили, що така угода неможлива, оскільки вона не відповідає інтересам обох банків. Але переговори продовжилися за наполяганням уряду.

І ось, як заявив у Берні президент Швейцарії Ален Берсе, «знайдено найкраще рішення щодо забезпечення довіри фінансовій системі». UBS купує свого конкурента за 2 млрд доларів. Центробанк країни надав гарантії на суму до 9,6 млрд доларів, щоб перекрити можливі збитки UBS після злиття.

Уряд Швейцарії прагнув завершити переговори до понеділка, щоб біржі почали торги на тлі хороших новин. У заяві Центробанку сказано: «Знайдено рішення, яке зміцнить фінансову стабільність і захистить швейцарську економіку в цій винятковій ситуації».

Нагадаємо, Credit Suisse — один із 30 системоутворюючих світових банків. У нього 167-річна історія. Однак останні роки були вельми невдалими. Банк зазнавав збитків. Спроби врятувати становище за допомогою сумнівних угод призвели до звинувачень у відмиванні грошей.

Але допустити крах такого великого банку було б помилкою, впевнена міністр фінансів Швейцарії Карін Келлер-Зуттер. «Дефолт системно значущого банку мав би непередбачувані наслідки як у країні, так і за кордоном», — заявила вона.

Нагадаємо, Швейцарія знищує неушкоджені ЗРК, які можна було віддати Україні.

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