Фінансова криза: на межі банкрутства опинився великий швейцарський банк

Банківський сектор світової економіки продовжує лихоманити. Після краху трьох американських банків, які збанкрутували один за одним протягом тижня, і падіння акцій низки європейських банків настала черга швейцарського Credit Suisse. А він входить до 30 найбільших системоутворюючих банків у світі.

Після того, як найбільший акціонер Credit Suisse — Saudi National Bank — відмовився надавати швейцарському банку додаткові кошти, котирування акцій Credit Suisse впали на 30%. Таке падіння стало рекордним в історії банку.

Інвестори всерйоз занервували. Крах Credit Suisse неодмінно викличе ефект доміно у банківському секторі. Посипляться один за одним менші банки. Сумно відома фінансова криза 2008 року почалася з краху найбільшого американського інвестиційного банку Lehman Brothers.

Повторення такого сценарію ніхто не бажає. Національний банк Швейцарії оголосив, що готовий виділити Credit Suisse кредит у розмірі 51 млрд євро. Керівництво Credit Suisse прийняло цю пропозицію. Але не можна стверджувати, що пожежу було погашено — її вдалося взяти під контроль.

Справа в тому, що Credit Suisse має серйозні проблеми протягом досить тривалого часу. Банк зазнає збитків не перший рік. Це підриває довіру щодо нього. Лише минулого року його клієнти вивели зі своїх рахунків близько 126 млрд євро.

Експерти вважають, що винне керівництво Credit Suisse. Банк намагається вирішити свої проблеми, погоджуючись на співпрацю із сумнівними бізнес-партнерами. Після екстреного втручання Нацбанку Швейцарії багато залежить тепер від ступеня довіри інвесторів. А поки що новина про кредит допомогла Credit Suisse на торгах трохи покращити своє становище на фінансовому ринку.

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