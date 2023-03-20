В Україні, яка бореться з російською агресією, у навчальному центрі «Десна» на Чернігівщині загинули четверо військовослужбовців. Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

«ДБР попередньо встановило, що 18 березня під час штатних стрільб у військовій частині на Чернігівщині здетонував снаряд. Внаслідок вибуху загинуло чотири солдати. Працівники ДБР одразу виїхали на місце події, провели огляд, вилучили речові докази. Тіла чотирьох військовослужбовців направлено до Чернігівського обласного бюро судово-медичної експертизи для проведення відповідних досліджень. Зареєстровано кримінальне провадження за фактом порушення правил поводження зі зброєю (ст. 414 КК України). Процесуальне керівництво здійснює Деснянська спеціалізована прокуратура у сфері оборони», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно у львівському університеті внутрішніх справ застрелився курсант.

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